На что россияне могут получить сотни тысяч рублей от государства

Россияне могут получить деньги на открытие ИП Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Малоимущие россияне могут заключить договор с органами соцзащиты для получения денег на образование или поиск работы. При заключении социального контракта можно получить более 100 тысяч рублей.

«При заключении соцконтракта разрабатывается программа социальной адаптации. И с ее учетом подбирается цель господдержки», — сообщается в telegram-канале портала «Госуслуги».

Россиянам могут дать деньги на обучение новой профессии или для переквалификации. На прохождение курсов могут выделить до 30 тысяч рублей, срок учебы составляет не более года с учетом стажировки;

Соцконтракт можно заключить в случае поиска работы, срок не должен составлять более девяти месяцев. Сумма выплаты зависит от региона;

На открытие своего дела соцзащита выделает до 250 тысяч рублей на срок не более года. Для этого нужно стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым;

До 100 тысяч рублей можно получить на открытие подсобного хозяйства. Этот вариант подходит для самозанятых, которые планируют продавать продукцию овощеводства, птицеводства или животноводства. Срок составляет не более года;

Единовременные или ежемесячные выплаты положены гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Срок поддержки составляет не более полугода, деньги можно потратить на продукты первой необходимости, одежду, лекарства, ремонт или приобретение техники.