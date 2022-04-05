На что россияне могут получить сотни тысяч рублей от государства

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Россияне могут получить деньги на открытие ИП Фото:

Малоимущие россияне могут заключить договор с органами соцзащиты для получения денег на образование или поиск работы. При заключении социального контракта можно получить более 100 тысяч рублей.

«При заключении соцконтракта разрабатывается программа социальной адаптации. И с ее учетом подбирается цель господдержки», — сообщается в telegram-канале портала «Госуслуги».

  • Россиянам могут дать деньги на обучение новой профессии или для переквалификации. На прохождение курсов могут выделить до 30 тысяч рублей, срок учебы составляет не более года с учетом стажировки;
  • Соцконтракт можно заключить в случае поиска работы, срок не должен составлять более девяти месяцев. Сумма выплаты зависит от региона;
  • На открытие своего дела соцзащита выделает до 250 тысяч рублей на срок не более года. Для этого нужно стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым;
  • До 100 тысяч рублей можно получить на открытие подсобного хозяйства. Этот вариант подходит для самозанятых, которые планируют продавать продукцию овощеводства, птицеводства или животноводства. Срок составляет не более года;
  • Единовременные или ежемесячные выплаты положены гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Срок поддержки составляет не более полугода, деньги можно потратить на продукты первой необходимости, одежду, лекарства, ремонт или приобретение техники.

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Малоимущие россияне могут заключить договор с органами соцзащиты для получения денег на образование или поиск работы. При заключении социального контракта можно получить более 100 тысяч рублей. «При заключении соцконтракта разрабатывается программа социальной адаптации. И с ее учетом подбирается цель господдержки», — сообщается в telegram-канале портала «Госуслуги».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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