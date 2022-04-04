04 апреля 2022

Неделя моды стартовала в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
Показы пройдут с 5 по 10 апреля в Уральском центре развития дизайна Фото:

В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля пройдет неделя моды Ekaterinburg Fashion Week. Об этом сообщила пресс-служба модного события.

«В течение шести дней с 5 по 10 апреля 2022 года на площадке Уральского центра развития дизайна по ул. Горького, 4а пройдут модные показы российских дизайнеров и брендов, создающих одежду для взрослых и детей», — говорится в сообщение организаторов.

Первые показы пройду 5 и 6 апреля — в эти дни гостям представят образы в категории Profi и Debut. Детские показы пройдут с 7 по 9 апреля, завершится мероприятие 10 апреля показами дизайнеров на моделях 30+. Всего на неделе моды свои коллекции представят более 50 дизайнеров, торговых марок и брендов.

Помимо модных показов посетителей ждет круглый стол с участием представителей фэшн-индустрии и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета. После круглого стола для дизайнеров и стилистов будет организован мастер-класс по созданию образов моделей.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля пройдет неделя моды Ekaterinburg Fashion Week. Об этом сообщила пресс-служба модного события. «В течение шести дней с 5 по 10 апреля 2022 года на площадке Уральского центра развития дизайна по ул. Горького, 4а пройдут модные показы российских дизайнеров и брендов, создающих одежду для взрослых и детей», — говорится в сообщение организаторов. Первые показы пройду 5 и 6 апреля — в эти дни гостям представят образы в категории Profi и Debut. Детские показы пройдут с 7 по 9 апреля, завершится мероприятие 10 апреля показами дизайнеров на моделях 30+. Всего на неделе моды свои коллекции представят более 50 дизайнеров, торговых марок и брендов. Помимо модных показов посетителей ждет круглый стол с участием представителей фэшн-индустрии и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета. После круглого стола для дизайнеров и стилистов будет организован мастер-класс по созданию образов моделей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...