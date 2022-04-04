Неделя моды стартовала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля пройдет неделя моды Ekaterinburg Fashion Week. Об этом сообщила пресс-служба модного события.
«В течение шести дней с 5 по 10 апреля 2022 года на площадке Уральского центра развития дизайна по ул. Горького, 4а пройдут модные показы российских дизайнеров и брендов, создающих одежду для взрослых и детей», — говорится в сообщение организаторов.
Первые показы пройду 5 и 6 апреля — в эти дни гостям представят образы в категории Profi и Debut. Детские показы пройдут с 7 по 9 апреля, завершится мероприятие 10 апреля показами дизайнеров на моделях 30+. Всего на неделе моды свои коллекции представят более 50 дизайнеров, торговых марок и брендов.
Помимо модных показов посетителей ждет круглый стол с участием представителей фэшн-индустрии и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета. После круглого стола для дизайнеров и стилистов будет организован мастер-класс по созданию образов моделей.
В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля пройдет неделя моды Ekaterinburg Fashion Week. Об этом сообщила пресс-служба модного события. «В течение шести дней с 5 по 10 апреля 2022 года на площадке Уральского центра развития дизайна по ул. Горького, 4а пройдут модные показы российских дизайнеров и брендов, создающих одежду для взрослых и детей», — говорится в сообщение организаторов. Первые показы пройду 5 и 6 апреля — в эти дни гостям представят образы в категории Profi и Debut. Детские показы пройдут с 7 по 9 апреля, завершится мероприятие 10 апреля показами дизайнеров на моделях 30+. Всего на неделе моды свои коллекции представят более 50 дизайнеров, торговых марок и брендов. Помимо модных показов посетителей ждет круглый стол с участием представителей фэшн-индустрии и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета. После круглого стола для дизайнеров и стилистов будет организован мастер-класс по созданию образов моделей.