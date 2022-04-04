Неделя моды стартовала в Екатеринбурге

05 апреля 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Показы пройдут с 5 по 10 апреля в Уральском центре развития дизайна Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля пройдет неделя моды Ekaterinburg Fashion Week. Об этом сообщила пресс-служба модного события. «В течение шести дней с 5 по 10 апреля 2022 года на площадке Уральского центра развития дизайна по ул. Горького, 4а пройдут модные показы российских дизайнеров и брендов, создающих одежду для взрослых и детей», — говорится в сообщение организаторов. Первые показы пройду 5 и 6 апреля — в эти дни гостям представят образы в категории Profi и Debut. Детские показы пройдут с 7 по 9 апреля, завершится мероприятие 10 апреля показами дизайнеров на моделях 30+. Всего на неделе моды свои коллекции представят более 50 дизайнеров, торговых марок и брендов. Помимо модных показов посетителей ждет круглый стол с участием представителей фэшн-индустрии и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета. После круглого стола для дизайнеров и стилистов будет организован мастер-класс по созданию образов моделей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге с 5 по 10 апреля пройдет неделя моды Ekaterinburg Fashion Week. Об этом сообщила пресс-служба модного события. «В течение шести дней с 5 по 10 апреля 2022 года на площадке Уральского центра развития дизайна по ул. Горького, 4а пройдут модные показы российских дизайнеров и брендов, создающих одежду для взрослых и детей», — говорится в сообщение организаторов. Первые показы пройду 5 и 6 апреля — в эти дни гостям представят образы в категории Profi и Debut. Детские показы пройдут с 7 по 9 апреля, завершится мероприятие 10 апреля показами дизайнеров на моделях 30+. Всего на неделе моды свои коллекции представят более 50 дизайнеров, торговых марок и брендов. Помимо модных показов посетителей ждет круглый стол с участием представителей фэшн-индустрии и преподавателей Уральского государственного архитектурно-художественного университета и Уральского федерального университета. После круглого стола для дизайнеров и стилистов будет организован мастер-класс по созданию образов моделей.