Семья отказалась от полета из-за болезни ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты, которыми семья из ХМАО не смогла воспользоваться. Теперь авиаперевозчик вернет не только стоимость билета, но и компенсацию и неустойку. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«По результатам анализа имеющихся в материалах дела доказательств, специалистом Роспотребнадзора было дано заключение о нарушениях со стороны авиакомпании прав потребителей. В соответствии с решением мирового суда авиакомпания должна выплатить в пользу потребителя стоимость авиабилетов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф», — отметили в Роспотребнадзоре.

Жительница города Белоярский обратилась в суд после того, как в Utair отказалась возвращать деньги за купленные билеты, но от которых семья была вынуждена отказаться из-за болезни ребенка. Судебные заседания длились больше года. Уже суд первой инстанции встал на сторону женщины, но компания подала жалобу в Белоярский районный суд. Однако и там вердикт первой инстанции остался в силе. Utair попыталась опротестовать решение в Седьмом кассационном суде, но решения первых двух инстанций остались без изменений.