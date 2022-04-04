04 апреля 2022
03 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

Авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, воздушное судно, самолет на стоянке
Семья отказалась от полета из-за болезни ребенка Фото:

Авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты, которыми семья из ХМАО не смогла воспользоваться. Теперь авиаперевозчик вернет не только стоимость билета, но и компенсацию и неустойку. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.

«По результатам анализа имеющихся в материалах дела доказательств, специалистом Роспотребнадзора было дано заключение о нарушениях со стороны авиакомпании прав потребителей. В соответствии с решением мирового суда авиакомпания должна выплатить в пользу потребителя стоимость авиабилетов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф», — отметили в Роспотребнадзоре.

Жительница города Белоярский обратилась в суд после того, как в Utair отказалась возвращать деньги за купленные билеты, но от которых семья была вынуждена отказаться из-за болезни ребенка. Судебные заседания длились больше года. Уже суд первой инстанции встал на сторону женщины, но компания подала жалобу в Белоярский районный суд. Однако и там вердикт первой инстанции остался в силе. Utair попыталась опротестовать решение в Седьмом кассационном суде, но решения первых двух инстанций остались без изменений.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты, которыми семья из ХМАО не смогла воспользоваться. Теперь авиаперевозчик вернет не только стоимость билета, но и компенсацию и неустойку. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «По результатам анализа имеющихся в материалах дела доказательств, специалистом Роспотребнадзора было дано заключение о нарушениях со стороны авиакомпании прав потребителей. В соответствии с решением мирового суда авиакомпания должна выплатить в пользу потребителя стоимость авиабилетов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф», — отметили в Роспотребнадзоре. Жительница города Белоярский обратилась в суд после того, как в Utair отказалась возвращать деньги за купленные билеты, но от которых семья была вынуждена отказаться из-за болезни ребенка. Судебные заседания длились больше года. Уже суд первой инстанции встал на сторону женщины, но компания подала жалобу в Белоярский районный суд. Однако и там вердикт первой инстанции остался в силе. Utair попыталась опротестовать решение в Седьмом кассационном суде, но решения первых двух инстанций остались без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...