Авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты, которыми семья из ХМАО не смогла воспользоваться. Теперь авиаперевозчик вернет не только стоимость билета, но и компенсацию и неустойку. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
«По результатам анализа имеющихся в материалах дела доказательств, специалистом Роспотребнадзора было дано заключение о нарушениях со стороны авиакомпании прав потребителей. В соответствии с решением мирового суда авиакомпания должна выплатить в пользу потребителя стоимость авиабилетов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф», — отметили в Роспотребнадзоре.
Жительница города Белоярский обратилась в суд после того, как в Utair отказалась возвращать деньги за купленные билеты, но от которых семья была вынуждена отказаться из-за болезни ребенка. Судебные заседания длились больше года. Уже суд первой инстанции встал на сторону женщины, но компания подала жалобу в Белоярский районный суд. Однако и там вердикт первой инстанции остался в силе. Utair попыталась опротестовать решение в Седьмом кассационном суде, но решения первых двух инстанций остались без изменений.
Авиакомпанию Utair через суд заставили вернуть деньги за билеты, которыми семья из ХМАО не смогла воспользоваться. Теперь авиаперевозчик вернет не только стоимость билета, но и компенсацию и неустойку. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО. «По результатам анализа имеющихся в материалах дела доказательств, специалистом Роспотребнадзора было дано заключение о нарушениях со стороны авиакомпании прав потребителей. В соответствии с решением мирового суда авиакомпания должна выплатить в пользу потребителя стоимость авиабилетов, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф», — отметили в Роспотребнадзоре. Жительница города Белоярский обратилась в суд после того, как в Utair отказалась возвращать деньги за купленные билеты, но от которых семья была вынуждена отказаться из-за болезни ребенка. Судебные заседания длились больше года. Уже суд первой инстанции встал на сторону женщины, но компания подала жалобу в Белоярский районный суд. Однако и там вердикт первой инстанции остался в силе. Utair попыталась опротестовать решение в Седьмом кассационном суде, но решения первых двух инстанций остались без изменений.