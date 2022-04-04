Курганский СК возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка

В Звериноголовском районе пропал семилетний мальчик, возбуждено уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области по факту исчезновения семилетнего мальчика в селе Звериноголовское возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«По данным следствия, вечером 4 апреля родители мальчика обратились в правоохранительные органы и сообщили о его безвестном исчезновении. Около 17 часов указанного дня ребенок ушел из дома на прогулку, его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении следственного управления СКР по Курганской области.

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения ребенка, опрашивают родственников и знакомых. На место происшествия выехали следователи-криминалисты следственного управления, а также руководство СУ СК России по Курганской области. Граждан, обладающих информацией, значимой для установления местонахождения ребенка Петра Очнева, просят сообщить в органы внутренних дел по круглосуточному телефону «02», с мобильного — «102», «020», или в дежурную часть УМВД России по Курганской области: 42-12-98.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пропал семилетний ребенок. В настоящее время школьника разыскивают сотрудники полиции, местные жители, волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт».

В Звериноголовском районе возбуждено уголовное дело по факту исчезновения семилетнего Петра Очнева фото: пресс-служба СУ СК России по Курганской области