Пермская бабушка заставила внучку украсть чужие продукты

Бабушку теперь будут судить по двум статьям Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жительница Краснокамска (Пермский край) уговорила свою 10-летнюю внучку украсть пакет с продуктами из камеры хранения сетевого магазина. И пенсионерку, и продукты нашли полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила, что в магазине на улице Энтузиастов из ячейки камеры хранения украли пакет с продуктами на сумму более 1000 рублей. Женщина пояснила, что она забыла закрыть камеру и пошла в торговый зал за покупками», — пояснили в ведомстве.

На место похищения продуктов выехала следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения в торговом центре и увидели, как пакет из камеры хранения забирает девочка на вид лет десяти, а потом с неизвестной женщиной они покидают магазин. При опросе работников торговой точки сотрудники полиции узнали, что женщина с видеозаписи — постоянная покупательница и живет где-то рядом. Сотрудники уголовного розыска обошли квартиры соседних домов и нашли похитительницу.

Как выяснилось, 54-летняя жительница Краснокамска была в магазине со своей внучкой. Они увидели, что ячейка камеры хранения не закрыта, а в ней стоит большой пакет. Бабушка проверила содержимое пакета и попросила внучку забрать его и вынести из магазина. В отношении женщины теперь возбудили два уголовных дела: по факту кражи и по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

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