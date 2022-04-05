Роскомнадзор требует от «Википедии» удалить фейки о спецоперации

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор направил в Википедию требование ограничить распространение недостоверной информации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.

«В последнее время на „Википедии“ стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях ВС РФ. „Википедия“ стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — сообщается в telegram-канале Роскомнадзора.

Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации началась утром 24 февраля. Глава государства Владимир Путин не раз упоминал, что целями ВС РФ является защита республик Донбасса и исключение возможности гибели мирного населения. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.

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Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации. «В последнее время на „Википедии“ стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действиях ВС РФ. „Википедия“ стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», — сообщается в telegram-канале Роскомнадзора. Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации началась утром 24 февраля. Глава государства Владимир Путин не раз упоминал, что целями ВС РФ является защита республик Донбасса и исключение возможности гибели мирного населения. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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