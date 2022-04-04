Недовольные жители неоднократно обращались в администрацию, Роспотребнадзор, но в ответ приходят только отписки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители дома №39 на проспекте Ленина в Сургуте борются со свалкой под своими окнами, которую, по их словам, разводит расположенный неподалеку магазин «Монетка» ретейлера ООО «Элемент-трейд»,. Об этом рассказала URA.RU жительница города Алена Яцук, под окнами которой располагаются контейнеры.

«У нас возле дома бегают крысы, рыщут собаки. Вся просрочка, которая выбрасывается, гниет и просто нечем дышать, даже форточку открыть. Мы куда только не обращались и никакой реакции нет», — говорит Яцук.

По словам жительницы дома, недовольные неоднократно писали в администрацию, Роспотребнадзор, но в ответ приходят только отписки. «В прошлый раз, когда мы обращались в СМИ, управляющих магазина, видимо, предупредили, на время все убрали, но после проверки весь этот кошмар начался снова», — добавила женщина.

По словам соседки Яцук Олеси Бритовой, каждый день ситуация со свалкой под окнами становится только хуже и все усилия жильцов напрасны. «У меня грудной ребенок и с ним я не могу выйти и пройти мимо этой свалки, травить крыс мы самостоятельно не можем, ведь тут еще и собаки. Разговаривать с руководством магазина невозможно, они хамят, в открытую в лицо смеются. Мы будем вынуждены жаловаться куда-то выше», — рассказывает Бритова.

Получить оперативный комментарий в мэрии Сургута не удалось, там не ответили на звонок журналиста URA.RU. Оператор горячей линии торговой сети ООО «Элемент-трейд» заявила, что связаться с пресс-центром невозможно по техническим причинам, представитель компании лишь зафиксировала обращение. В Роспотребнадзоре ХМАО заявили, что предоставят комментарий по ситуации позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута задыхаются от вони из-за помойки под окнами. По словам жителей дома №39 на проспекте Ленина, свалка отравляет жизнь собственникам квартир уже более года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам