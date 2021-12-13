Жители Сургута обвинили магазин «Монетка» в разведении свалки под окнами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители дома №39 на проспекте Ленина в Сургуте (ХМАО) обвинили магазин «Монетка», ретейлера ООО «Элемент-трейд», в разведении свалки под их окнами. Сургутянка Алена Яцук рассказала URA.RU, что конфликт длится уже более полугода, а собственники квартир вынуждены терпеть вонь от нечистот.

«С февраля этого года свалка существует, изначально туда складировала отходы „Монетка“, сейчас уже „шашлычки“ свой мусор выносят, другие предприниматели. Летом мы задыхались от вони, постоянно под окнами бомжи ищут продукты, собаки ходят, птицы растаскивают это все», — рассказала Яцук.

По словам женщины, собственники обращались с жалобами на свалку в управляющую компанию ДЕЗ «ЦЖР», мэрию Сургута и Роспотребнадзор, но стихийная помойка по-прежнему остается под окнами. В мэрии Сургута не смогли оперативно рассказать URA.RU, что сделали власти для разрешения конфликта жителей с предпринимателем. В Роспотребнадзоре ХМАО заявили, что ведомство проведет проверку деятельности магазина. «Обращение поступило в территориальный отдел Роспотребнадзора 1 декабря. Проверка указанной торговой точки спланирована», — рассказали в ведомстве журналисту агентства.

Директор сургутского магазина «Монетка» Наталья Моисеенко объяснила URA.RU, что проблема возникла из-за того, что нанятый магазином подрядчик не вывозит отходы вовремя. «Этот вопрос в процессе решения, мы разбираемся с подрядчиком», — рассказала Моисеенко. Управляющая торговой точкой также заявила, что контейнеры размещены законно и находятся на частной территории.

Ране URA.RU сообщало, что жители ХМАО обвиняют «Перекресток» в разведении помойки во дворе. По сообщению югорчан, отходы из контейнеров, куда сотрудники магазина выбрасывают мусор, разлетается по всему двору и на детскую площадку.