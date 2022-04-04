Экзотическое для региона животное нашлось в Белоярском районе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в компании главы Белоярского района Сергеем Маненковым накормили хлебом верблюда, который живет в центре развития адаптивной верховой езды «Северный ветер». Видео оттуда опубликовано в официальном аккаунте губернатора в социальной сети «Вконтакте».

«А он любит корочку или все?», — уточнила Комарова у присутствующих. «Он все любит», — ответили ей. «Ты мое солнышко», — сказала губернатор, отдавая верблюду большой кусок хлеба. «Гоша, привет, мой друг. Морковку он тоже любит», — заявил Маненков, также накормив животное хлебом.

В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили, что видео снято сегодня. «Наталья Комарова находится в рабочей поездке в Белоярском районе. В ее планах не только посещение конного клуба, но и местной больницы, а также проведение круглого стола с предпринимателями, где обсудят поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы, а также принимаемые меры поддержки в условиях внешнего санкционного давления», — добавили в департаменте связей и молодежной политики.

Центр развития адаптивной верховой езды «Северный ветер», который посетила губернатор, работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в «Северном ветре» доступны услуги по адаптивной верховой езде, иппотерапии. За весь период реализации проекта более 100 ребят прошли реабилитацию в конном клубе, более 50 семей получили поддержку в воспитании особенных детей.

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