Курганца осудили за убийство косули

Убитая косуля обошлась охотнику в 160 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

«Суд признал 45-летнего гражданина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что мужчина обязан выплатить ущерб в размере 160 тысяч рублей.

Охотник частично погасил задолженность после получения уведомления. Чтобы ускорить процесс возврата долга, пристав потребовал у гражданина предоставить автомобиль для осмотра и ареста. Узнав о том, что машина может отправится на торги, мужчина полностью возместил ущерб и выплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о трех тюменских браконьерах, пойманных в Курганской области. Мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных перевезли в деревню, где их задержали сотрудники полиции.