Курганца осудили за убийство косули

Приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.
«Суд признал 45-летнего гражданина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что мужчина обязан выплатить ущерб в размере 160 тысяч рублей.
Охотник частично погасил задолженность после получения уведомления. Чтобы ускорить процесс возврата долга, пристав потребовал у гражданина предоставить автомобиль для осмотра и ареста. Узнав о том, что машина может отправится на торги, мужчина полностью возместил ущерб и выплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало о трех тюменских браконьерах, пойманных в Курганской области. Мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных перевезли в деревню, где их задержали сотрудники полиции.
Приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области. «Суд признал 45-летнего гражданина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что мужчина обязан выплатить ущерб в размере 160 тысяч рублей. Охотник частично погасил задолженность после получения уведомления. Чтобы ускорить процесс возврата долга, пристав потребовал у гражданина предоставить автомобиль для осмотра и ареста. Узнав о том, что машина может отправится на торги, мужчина полностью возместил ущерб и выплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о трех тюменских браконьерах, пойманных в Курганской области. Мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных перевезли в деревню, где их задержали сотрудники полиции.