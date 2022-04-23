23 апреля 2022
22 апреля 2022

Курганца осудили за убийство косули

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Убитая косуля обошлась охотнику в 160 тысяч рублей Фото:

Приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

«Суд признал 45-летнего гражданина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что мужчина обязан выплатить ущерб в размере 160 тысяч рублей.

Охотник частично погасил задолженность после получения уведомления. Чтобы ускорить процесс возврата долга, пристав потребовал у гражданина предоставить автомобиль для осмотра и ареста. Узнав о том, что машина может отправится на торги, мужчина полностью возместил ущерб и выплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о трех тюменских браконьерах, пойманных в Курганской области. Мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных перевезли в деревню, где их задержали сотрудники полиции.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

Приставы Щучанского районного отделения (Курганская область) взыскали с местного жителя ущерб в размере 160 тысяч рублей за вред, причиненный животному миру в результате незаконной охоты. Мужчина, не имея специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, подстрелил сибирскую косулю, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области. «Суд признал 45-летнего гражданина виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258 УК РФ („Незаконная охота“)», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что мужчина обязан выплатить ущерб в размере 160 тысяч рублей. Охотник частично погасил задолженность после получения уведомления. Чтобы ускорить процесс возврата долга, пристав потребовал у гражданина предоставить автомобиль для осмотра и ареста. Узнав о том, что машина может отправится на торги, мужчина полностью возместил ущерб и выплатил исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о трех тюменских браконьерах, пойманных в Курганской области. Мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных перевезли в деревню, где их задержали сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...