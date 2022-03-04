В Курганской области у тюменских браконьеров арестовали машину

04 марта 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области троих тюменцев будут судить за незаконную охоту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Белозерский районный суд Курганской области направлены материалы уголовного дела в отношении трех жителей Тюменской области, обвиненных в незаконной охоте. Решением суда арестован автомобиль, на котором они охотились, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Прокуратурой Белозерского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению трех жителей Тюменской области в совершении незаконной охоты. В ходе расследования подозреваемые возместили ущерб. По ходатайству дознавателя на автомобиль, при помощи которого произведена незаконная охота, судом наложен арест», — сообщается на сайте ведомства. Как установили органы дознания, в конце октября 2021 года мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных они перевезли в деревню Лебяжье Белозерского района, где их задержали сотрудники полиции. Ущерб оценен в сумму 70 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемым грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Белозерский районный суд Курганской области направлены материалы уголовного дела в отношении трех жителей Тюменской области, обвиненных в незаконной охоте. Решением суда арестован автомобиль, на котором они охотились, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Прокуратурой Белозерского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению трех жителей Тюменской области в совершении незаконной охоты. В ходе расследования подозреваемые возместили ущерб. По ходатайству дознавателя на автомобиль, при помощи которого произведена незаконная охота, судом наложен арест», — сообщается на сайте ведомства. Как установили органы дознания, в конце октября 2021 года мужчины находились на территории Чимеевского охотничьего хозяйства в Белозерском районе. Не имея разрешения на охоту, они выследили и убили косулю и кабана. Убитых животных они перевезли в деревню Лебяжье Белозерского района, где их задержали сотрудники полиции. Ущерб оценен в сумму 70 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с применением транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемым грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.