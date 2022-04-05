Юрист заявила о тюремных сроках за кражи из садовых домов

06 апреля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

За кражу из садового домика можно попасть в тюрьму на 2 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уголовная ответственность грозит за кражу из садового домика, даже если стоимость похищенного не превысила 1000 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист Московского союза садоводов Джамиля Кутараева. «Даже если стоимость похищенного имущества не превысила 1000 или 2500 рублей, но кража была совершена с проникновением, например, в чужой садовый домик, то эту группу лиц ждет уголовная ответственность. Если правонарушения ранее уже были совершены на сумму до 2500 рублей, то, согласно статье 158.1 УК, человеку грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест на два месяца либо лишение свободы сроком до года. Если размер похищенного имущества превысил 2500 рублей, то здесь предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей, лишение свободы до двух лет, либо арест до четырех месяцев», — объяснила Джамиля Кутараева. По словам юриста, за небольшие кражи не из садовых домиков, предусматривается административная ответственность. «Согласно статье 7.27 КоАП РФ, административная ответственность наступает, если имущество было похищено на сумму до 1000 рублей. Здесь полагается штраф в размере до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1000 рублей. Либо это может быть арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Если совершено хищение на сумму от 1000 и до 2500 рублей, то размер штраф составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей, арест от 10 до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов», — добавила Кутараева. В беседе с URA.RU юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова подчеркнула, что административная ответственность может грозить и за кражу урожая. «Ответственность идет по сумме украденного или испорченного. Оценка осуществляется на стадии расследования и здесь многое зависит от потерпевшего, он должен предоставить сведения о стоимости пропавшего. Ущерб от кражи урожая могут оценить специализированные организации. Там берется рыночная стоимость продукта и вычитается понижающий коэффициент», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уголовная ответственность грозит за кражу из садового домика, даже если стоимость похищенного не превысила 1000 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала юрист Московского союза садоводов Джамиля Кутараева. «Даже если стоимость похищенного имущества не превысила 1000 или 2500 рублей, но кража была совершена с проникновением, например, в чужой садовый домик, то эту группу лиц ждет уголовная ответственность. Если правонарушения ранее уже были совершены на сумму до 2500 рублей, то, согласно статье 158.1 УК, человеку грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест на два месяца либо лишение свободы сроком до года. Если размер похищенного имущества превысил 2500 рублей, то здесь предусмотрено наказание в виде штрафа от 80 тысяч рублей, лишение свободы до двух лет, либо арест до четырех месяцев», — объяснила Джамиля Кутараева. По словам юриста, за небольшие кражи не из садовых домиков, предусматривается административная ответственность. «Согласно статье 7.27 КоАП РФ, административная ответственность наступает, если имущество было похищено на сумму до 1000 рублей. Здесь полагается штраф в размере до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1000 рублей. Либо это может быть арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Если совершено хищение на сумму от 1000 и до 2500 рублей, то размер штраф составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3000 рублей, арест от 10 до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов», — добавила Кутараева. В беседе с URA.RU юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова подчеркнула, что административная ответственность может грозить и за кражу урожая. «Ответственность идет по сумме украденного или испорченного. Оценка осуществляется на стадии расследования и здесь многое зависит от потерпевшего, он должен предоставить сведения о стоимости пропавшего. Ущерб от кражи урожая могут оценить специализированные организации. Там берется рыночная стоимость продукта и вычитается понижающий коэффициент», — подытожила она.