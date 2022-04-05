Казахстан принял решение по открытию границы в Курганской области

Казахстан пока не отменил ограничения, введенные на сухопутной границе из-за COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Казахстана пока не стали отменять ограничения, введенные из-за ситуации с COVID на границе с Россией, в том числе с Курганской областью. Информация о действующих ограничениях опубликована на сайте посольства Республики Казахстан в РФ. Россия в конце марта отменила все ковидные ограничения при пересечении границы с Казахстаном.

«Въезд в Казахстан через сухопутные пункты пропуска для граждан России и других стран разрешен только для отдельных категорий. Прибывающие в Казахстан из зарубежных стран должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском или русском или английском языке», — сообщается на сайте посольства.

Тест ПЦР необходимо сдавать не ранее, чем за 71 часа до пересечения границы. От сдачи теста освобождаются дети в возрасте до 5 лет, а также лица, прошедшие полный курс вакцинации COVID-19 в Казахстане или предъявившие сертификат о вакцинации, признанный действительным в Казахстане. «Иностранные граждане (в том числе граждане России) без предъявления дополнительных оснований могут въезжать в Казахстан только авиарейсами из государств, с которыми Казахстан возобновил регулярное пассажирское авиасообщение», — отмечают в посольстве.

По данным Пограничной службы КНБ Казахстана, через сухопутные пункты пропуска в эту страну могут въезжать 24 категории граждан. Среди них персонал дипломатических служб, члены официальных делегаций, сотрудники международных организаций, аккредитованных в Казахстане и другие. Также в страну пропустят граждан России, которые едут на похороны родственников, для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками, родственники граждан Республики Казахстан (не более одного раза в 15 суток).

Ранее URA.RU сообщало, что ограничения на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее, введенные на границе с Казахстаном из-за COVID, в том числе на территории Курганской области, отменены с 30 марта. Однако ограничения, введенные казахстанской стороной, продолжают действовать до особого распоряжения правительства Казахстана.

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