Ограничения на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее, введенные на границе с Казахстаном из-за COVID, в том числе на территории Курганской области, отменены с 30 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Однако ограничения, введенные казахстанской стороной, продолжают действовать.
«Подразделения пограничного управления возобновили пропуск для граждан Республики Казахстан и граждан РФ, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска через государственную границу. С учетом специальных мер, направленных на обеспечение экономической безопасности РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, до особого распоряжения правительства Казахстана пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пограничных пунктах на территории Республики Казахстан продолжит осуществляться с учетом ограничений, введенных из-за COVID. Пропуск граждан через автомобильный пункт Акбалшык (напротив пункта Воскресенское в Половинском районе) временно приостановлен.
Курганские пограничники рекомендуют заранее планировать маршруты и места пересечения государственной границы. «Информацию о режиме работы пунктов пропуска, расположенных на территории сопредельного государства, уточнять у представителей компетентных органов Республики Казахстан», — добавили в ведомстве.
Ограничения на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее, введенные на границе с Казахстаном из-за COVID, в том числе на территории Курганской области, отменены с 30 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Однако ограничения, введенные казахстанской стороной, продолжают действовать. «Подразделения пограничного управления возобновили пропуск для граждан Республики Казахстан и граждан РФ, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска через государственную границу. С учетом специальных мер, направленных на обеспечение экономической безопасности РФ», — говорится в сообщении ведомства. Вместе с тем, до особого распоряжения правительства Казахстана пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пограничных пунктах на территории Республики Казахстан продолжит осуществляться с учетом ограничений, введенных из-за COVID. Пропуск граждан через автомобильный пункт Акбалшык (напротив пункта Воскресенское в Половинском районе) временно приостановлен. Курганские пограничники рекомендуют заранее планировать маршруты и места пересечения государственной границы. «Информацию о режиме работы пунктов пропуска, расположенных на территории сопредельного государства, уточнять у представителей компетентных органов Республики Казахстан», — добавили в ведомстве. Правительство России анонсировало снятие ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу с Казахстаном 24 марта. Границы России и Казахстана были закрыты с самого начала пандемии COVID. В начале октября 2020 года Казахстан ужесточил правила въезда в страну.