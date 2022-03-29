Россия отменила ограничения на пересечение госграницы с Казахстаном, введенные из-за COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения на въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее, введенные на границе с Казахстаном из-за COVID, в том числе на территории Курганской области, отменены с 30 марта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям. Однако ограничения, введенные казахстанской стороной, продолжают действовать.

«Подразделения пограничного управления возобновили пропуск для граждан Республики Казахстан и граждан РФ, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска через государственную границу. С учетом специальных мер, направленных на обеспечение экономической безопасности РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, до особого распоряжения правительства Казахстана пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пограничных пунктах на территории Республики Казахстан продолжит осуществляться с учетом ограничений, введенных из-за COVID. Пропуск граждан через автомобильный пункт Акбалшык (напротив пункта Воскресенское в Половинском районе) временно приостановлен.

Курганские пограничники рекомендуют заранее планировать маршруты и места пересечения государственной границы. «Информацию о режиме работы пунктов пропуска, расположенных на территории сопредельного государства, уточнять у представителей компетентных органов Республики Казахстан», — добавили в ведомстве.

Правительство России анонсировало снятие ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу с Казахстаном 24 марта. Границы России и Казахстана были закрыты с самого начала пандемии COVID. В начале октября 2020 года Казахстан ужесточил правила въезда в страну.

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