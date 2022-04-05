Постпред РФ при ООН объяснил сроки операции на Украине

05 апреля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Армия РФ проводит спецоперацию аккуратно, не нанося ударов по гражданским объектам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет медленными темпами, потому что армия РФ не наносит ударов по гражданским объектам, чтобы не задеть мирных жителей. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза. «Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. Потому мы продвигаемся не так быстро, как многие ждали. Мы не действуем как американцы и их союзники», — заявил Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Дипломат отметил, что российские войска пытаются сберечь гражданских. Он подчеркнул, что мирные жители Украины «близкие нам люди». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет медленными темпами, потому что армия РФ не наносит ударов по гражданским объектам, чтобы не задеть мирных жителей. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза. «Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. Потому мы продвигаемся не так быстро, как многие ждали. Мы не действуем как американцы и их союзники», — заявил Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, которое транслировалось на youtube-канале «TRT на русском». Дипломат отметил, что российские войска пытаются сберечь гражданских. Он подчеркнул, что мирные жители Украины «близкие нам люди». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, основной целью операции является защита территорий Донецкой и Луганской народных республик, а не оккупация территорий страны. В Минобороны РФ заявляли, что безусловный приоритет российской армии заключается в исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ выполняют задания по поражению объектов военной инфраструктуры и техники ВСУ.