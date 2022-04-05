05 апреля 2022

Британская фирма раздала клиентам одеяла из-за дорогого отопления

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Цены на отопление в Великобритании подскочили на 54% Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Британская энергокомпания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам. Решение вызвано резким ростом цен на отопление, пишет The Sun.

«Octopus Energy раздает одеяла с подогревом, чтобы помочь клиентам согреться, в то время как затраты высоки. ‎Одеяла ‎‎могут быть более дешевым способом‎‎ поддержания тепла вместо использования центрального отопления», — пишет издание.

Сообщается, что на прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы британцев на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. По словам издания, это и другие растущие расходы на продукты питания и налоги «подтолкнут миллионы людей к бедности».‎

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасс от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях.

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Британская энергокомпания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам. Решение вызвано резким ростом цен на отопление, пишет The Sun. «Octopus Energy раздает одеяла с подогревом, чтобы помочь клиентам согреться, в то время как затраты высоки. ‎Одеяла ‎‎могут быть более дешевым способом‎‎ поддержания тепла вместо использования центрального отопления», — пишет издание. Сообщается, что на прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы британцев на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. По словам издания, это и другие растущие расходы на продукты питания и налоги «подтолкнут миллионы людей к бедности».‎ Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасс от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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