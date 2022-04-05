Британская фирма раздала клиентам одеяла из-за дорогого отопления

06 апреля 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Цены на отопление в Великобритании подскочили на 54% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Британская энергокомпания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам. Решение вызвано резким ростом цен на отопление, пишет The Sun. «Octopus Energy раздает одеяла с подогревом, чтобы помочь клиентам согреться, в то время как затраты высоки. ‎Одеяла ‎‎могут быть более дешевым способом‎‎ поддержания тепла вместо использования центрального отопления», — пишет издание. Сообщается, что на прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы британцев на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. По словам издания, это и другие растущие расходы на продукты питания и налоги «подтолкнут миллионы людей к бедности».‎ Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасс от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британская энергокомпания Octopus Energy решила раздать одеяла с электрообогревом испытывающим финансовые трудности клиентам. Решение вызвано резким ростом цен на отопление, пишет The Sun. «Octopus Energy раздает одеяла с подогревом, чтобы помочь клиентам согреться, в то время как затраты высоки. ‎Одеяла ‎‎могут быть более дешевым способом‎‎ поддержания тепла вместо использования центрального отопления», — пишет издание. Сообщается, что на прошлой неделе цены на энергию в Соединенном Королевстве подскочили на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всей стране: теперь расходы британцев на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. По словам издания, это и другие растущие расходы на продукты питания и налоги «подтолкнут миллионы людей к бедности».‎ Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасс от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях.