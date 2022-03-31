Британия отказалась покупать российский газ за рубли

31 марта 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

Россия будет принимать оплату газа только рублями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Великобритания не собирается оплачивать рублями российский газ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Это не то, что мы намерены делать», — сообщил представитель Джонсона, передает агентство Reutes. Так он ответил на вопрос, при каких обстоятельствах Британия бы оплачивала российский газ рублями. По его словам, правительство следит за последствиями решения об оплате газа рублями для рынка Европы. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин, передает Пятый канал. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания не собирается оплачивать рублями российский газ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Это не то, что мы намерены делать», — сообщил представитель Джонсона, передает агентство Reutes. Так он ответил на вопрос, при каких обстоятельствах Британия бы оплачивала российский газ рублями. По его словам, правительство следит за последствиями решения об оплате газа рублями для рынка Европы. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин, передает Пятый канал. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.