В Екатеринбурге задержали пассажира, угнавшего такси

Угонщика задержали спустя несколько часов после преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего иномарку, на которой он ехал как пассажир такси. Инцидент произошел в Екатеринбурге 1 апреля на улице Бакинских Комиссаров.

«Подозреваемый на угнанном авто был задержан экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании на Сибирском тракте спустя несколько часов. В машине вместе с угонщиком находились двое пассажиров — мужчины 42 и 32 лет», — передает «АиФ-Урал» сообщение городской Госавтоинспекции.

Все трое мужчин были доставлены в полицию. В отношении 22-летнего угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».