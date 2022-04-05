05 апреля 2022

В Екатеринбурге задержали пассажира, угнавшего такси

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, такси, гибдд, дпс, проверка на дорогах, гаи
Угонщика задержали спустя несколько часов после преступления Фото:

Сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего иномарку, на которой он ехал как пассажир такси. Инцидент произошел в Екатеринбурге 1 апреля на улице Бакинских Комиссаров.

«Подозреваемый на угнанном авто был задержан экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании на Сибирском тракте спустя несколько часов. В машине вместе с угонщиком находились двое пассажиров — мужчины 42 и 32 лет», — передает «АиФ-Урал» сообщение городской Госавтоинспекции.

Все трое мужчин были доставлены в полицию. В отношении 22-летнего угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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Сотрудники полиции задержали мужчину, угнавшего иномарку, на которой он ехал как пассажир такси. Инцидент произошел в Екатеринбурге 1 апреля на улице Бакинских Комиссаров. «Подозреваемый на угнанном авто был задержан экипажем дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании на Сибирском тракте спустя несколько часов. В машине вместе с угонщиком находились двое пассажиров — мужчины 42 и 32 лет», — передает «АиФ-Урал» сообщение городской Госавтоинспекции. Все трое мужчин были доставлены в полицию. В отношении 22-летнего угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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