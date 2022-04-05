Зампрокурора Сургута пошел на повышение

Его предшественник ушел в окружную прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нягани (ХМАО) на должность прокурора города назначен заместитель прокурора Сургута Марат Тубеев. Его предшественник Сергей Доценко ушел в окружную прокуратуру на должность начальника отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних. Об этом URA.RU рассказали в окружном управлении надзорного ведомства.

«Приказом генерального прокурора РФ Краснова Игоря Викторовича на должность прокурора города Нягань назначен Тубеев Марат Маратович. Доценко Сергей Александрович назначен начальником отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних», — рассказала пресс-секретарь.

Известно, что Тубеев в 2006 году окончил Северо-Осетинский госуниверситет, а в 2010 был принят на службу в ХМАО, работал в должности зама прокурора в Октябрьском районе, Югорске, Мегионе и Белоярском, надзирал за деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции. С января минувшего года Тубеев находился на должности заместителя прокурора Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что у прокурора ХМАО появился новый заместитель. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил заместителем прокурора ХМАО Григория Сухорукова, который до этого работал в надзорном ведомстве Омской области, он награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.