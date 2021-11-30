У прокурора ХМАО появился новый заместитель

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил заместителем прокурора ХМАО Григория Сухорукова, который до этого работал в прокуратуре Омской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Григорий Юрьевич Сухоруков назначен заместителем прокурора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ХМАО. До назначения Сухоруков работал в прокуратуре Омской области на различных должностях.
Новый заместитель прокурора ХМАО родился в 1981 году. Проходил обучение в Омской академии МВД. Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.
Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин продлил полномочия прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина. Теперь они закончатся в 2025 году.
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