05 апреля 2022

Свердловский спорткомплекс закрыли после отравления детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн
Через вентиляцию в помещения комплекса попал хлор Фото:

Спортивный комплекс «Олимп» (Каменск-Уральский, Свердловская область) приостановил свою работу из-за отравления детей. Через вентиляцию в помещения комплекса попал хлор, отмечено в сообщении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Установлено, что в помещении водоподготовки произошло смешивание реагентов для добавления в воду бассейна, что привело к обильному выделению хлора и дальнейшему его поступлению через систему вентиляции в воздух помещений: плавательного бассейна, спортивного зала и раздевалок», — говорится в сообщении ведомства.

В свердловском Роспотребнадзоре также отмечают, что работа СК «Олимп» приостановлена в соответствии с приказом руководителя организации. Администрация спорткомплекса будет привлечена к административной ответственности. Роспотребнадзор проведет дополнительные профилактические расследования.

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Спортивный комплекс «Олимп» (Каменск-Уральский, Свердловская область) приостановил свою работу из-за отравления детей. Через вентиляцию в помещения комплекса попал хлор, отмечено в сообщении Роспотребнадзора по Свердловской области. «Установлено, что в помещении водоподготовки произошло смешивание реагентов для добавления в воду бассейна, что привело к обильному выделению хлора и дальнейшему его поступлению через систему вентиляции в воздух помещений: плавательного бассейна, спортивного зала и раздевалок», — говорится в сообщении ведомства. В свердловском Роспотребнадзоре также отмечают, что работа СК «Олимп» приостановлена в соответствии с приказом руководителя организации. Администрация спорткомплекса будет привлечена к административной ответственности. Роспотребнадзор проведет дополнительные профилактические расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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