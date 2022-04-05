Свердловский спорткомплекс закрыли после отравления детей

Через вентиляцию в помещения комплекса попал хлор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортивный комплекс «Олимп» (Каменск-Уральский, Свердловская область) приостановил свою работу из-за отравления детей. Через вентиляцию в помещения комплекса попал хлор, отмечено в сообщении Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Установлено, что в помещении водоподготовки произошло смешивание реагентов для добавления в воду бассейна, что привело к обильному выделению хлора и дальнейшему его поступлению через систему вентиляции в воздух помещений: плавательного бассейна, спортивного зала и раздевалок», — говорится в сообщении ведомства.

В свердловском Роспотребнадзоре также отмечают, что работа СК «Олимп» приостановлена в соответствии с приказом руководителя организации. Администрация спорткомплекса будет привлечена к административной ответственности. Роспотребнадзор проведет дополнительные профилактические расследования.