Семье Дубровских не дали уволить управляющего фирмы-банкрота

Челябинский арбитраж отверг претензии семьи экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Анне Дубровской, дочери экс-губернатора Бориса Дубровского, не удалось избавиться от конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. Это следует из базы данных судебных дел. Компания, контролируемая семьей Дубровских, находится в процессе банкротства, ее долги перед кредиторами оцениваются примерно в 2 млрд рублей.

«Судья Арбитражного суда Челябинской области рассмотрел в открытом заседании в рамках дела о банкротстве АО „Производственное объединение Монтажник“ жалобу Дубровской Анны Борисовны на ненадлежащее исполнение обязанностей конкурсным управляющим Соломкой Еленой Андреевной с требованием об отстранении от исполнения обязанностей. В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в определении суда.

Соломка была назначена конкурсным управляющим «Монтажника» 11 июня 2021 года, сменив в этом качестве Ивана Васина. Последний длительное время находился под давлением собственников компании. По требованию Соломки арестовали счета Дубровского-старшего на сумму в 73 млн рублей. Она, как и представители семьи экс-чиновника, отказывается общаться со СМИ.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. Предполагалось, что компания возведет конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов стран ШОС и БРИКС, намеченных на лето 2020 года. Однако проект, в который вложили несколько миллиардов рублей из бюджета региона, был заморожен — по его итогам расследуются уголовные дела. Изначально успешная фирма разорилась, помимо компаний-партнеров пострадали сотни сотрудников. В дело о банкротстве намерен вмешаться прокурор области Карен Габриелян.

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