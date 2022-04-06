Семье Дубровских не дали уволить управляющего фирмы-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Челябинский арбитраж отверг претензии семьи экс-губернатора Бориса Дубровского Фото:

Анне Дубровской, дочери экс-губернатора Бориса Дубровского, не удалось избавиться от конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. Это следует из базы данных судебных дел. Компания, контролируемая семьей Дубровских, находится в процессе банкротства, ее долги перед кредиторами оцениваются примерно в 2 млрд рублей.

«Судья Арбитражного суда Челябинской области рассмотрел в открытом заседании в рамках дела о банкротстве АО „Производственное объединение Монтажник“ жалобу Дубровской Анны Борисовны на ненадлежащее исполнение обязанностей конкурсным управляющим Соломкой Еленой Андреевной с требованием об отстранении от исполнения обязанностей. В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в определении суда.

Соломка была назначена конкурсным управляющим «Монтажника» 11 июня 2021 года, сменив в этом качестве Ивана Васина. Последний длительное время находился под давлением собственников компании. По требованию Соломки арестовали счета Дубровского-старшего на сумму в 73 млн рублей. Она, как и представители семьи экс-чиновника, отказывается общаться со СМИ.

Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. Предполагалось, что компания возведет конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов стран ШОС и БРИКС, намеченных на лето 2020 года. Однако проект, в который вложили несколько миллиардов рублей из бюджета региона, был заморожен — по его итогам расследуются уголовные дела. Изначально успешная фирма разорилась, помимо компаний-партнеров пострадали сотни сотрудников. В дело о банкротстве намерен вмешаться прокурор области Карен Габриелян.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Анне Дубровской, дочери экс-губернатора Бориса Дубровского, не удалось избавиться от конкурсного управляющего ПО «Монтажник» Елены Соломки. Это следует из базы данных судебных дел. Компания, контролируемая семьей Дубровских, находится в процессе банкротства, ее долги перед кредиторами оцениваются примерно в 2 млрд рублей. «Судья Арбитражного суда Челябинской области рассмотрел в открытом заседании в рамках дела о банкротстве АО „Производственное объединение Монтажник“ жалобу Дубровской Анны Борисовны на ненадлежащее исполнение обязанностей конкурсным управляющим Соломкой Еленой Андреевной с требованием об отстранении от исполнения обязанностей. В удовлетворении заявленных требований отказать», — говорится в определении суда. Соломка была назначена конкурсным управляющим «Монтажника» 11 июня 2021 года, сменив в этом качестве Ивана Васина. Последний длительное время находился под давлением собственников компании. По требованию Соломки арестовали счета Дубровского-старшего на сумму в 73 млн рублей. Она, как и представители семьи экс-чиновника, отказывается общаться со СМИ. Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году. Предполагалось, что компания возведет конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске для саммитов стран ШОС и БРИКС, намеченных на лето 2020 года. Однако проект, в который вложили несколько миллиардов рублей из бюджета региона, был заморожен — по его итогам расследуются уголовные дела. Изначально успешная фирма разорилась, помимо компаний-партнеров пострадали сотни сотрудников. В дело о банкротстве намерен вмешаться прокурор области Карен Габриелян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...