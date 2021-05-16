Кредиторы меняют топ-менеджера семейного актива Дубровских

Для фирмы семьи Бориса Дубровского нашли нового управляющего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собрание кредиторов ПО «Монтажник», которое контролируется семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, 17 мая приняло решение назначить конкурсным управляющим фирмы Елену Соломка. Об этом URA.RU сообщил временный управляющий компании Иван Васин.

«Она приступит к работе с 19 мая, а я с этого же дня слагаю свои обязанности, — пояснил Васин. — В тот же день должно состояться заседание суда, на котором рассмотрят вопрос о введении конкурсного производства на ПО «Монтажник». Введение конкурсного производства означает распродажу всего имущества, чтобы расплатиться с кредиторами.

Никто из семьи экс-губернатора на собрании кредиторов не присутствовал. Получить комментарий представителей семьи бывшего главы региона URA.RU не удалось. Сам Дубровский для комментариев недоступен — по имеющейся информации, он находится за границей. Новый конкурсный управляющий ответила, что пока не в курсе перемен. «До меня еще никто не доводил эту информацию», — заявила URA.RU Соломка.

Семья Дубровских приобрела ПО «Монтажник» в 2018 году и намеревалась построить на бюджетные деньги конгресс-холл в Челябинске для предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. В данный момент строительство заморожено, возбуждено уголовное дело. В сентябре в компании было введено внешнее наблюдение, ее долги перед кредиторами достигли двух млрд рублей.