Кадыров рассказал о деталях штурма Мариуполя. «Все ближе ваш бесславный конец!»

Рамзан Кадыров прогнозирует приближающийся позорный конец украинских националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выполнение боевых задач в частном секторе Мариуполя затрудняется густой застройкой. Несмотря на это, российским военнослужащим удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в скором времени «настанет позорный конец бандеровцев, украинских националистов и шайтанов».

«Зачистка многоэтажных домов сменилась работой в частном секторе, в котором расположено множество хозяйственно-бытовых построек и ангаров. Несмотря на то, что в такой местности выполнение оперативно-боевых задач затрудняется густой застройкой, нашим воинам удается продвигаться вперед, заставляя противника отступать. <…> Разрывы вражеских снарядов, огонь затаившихся в таких трущобах снайперов не способны сломить дух наших бойцов, которые, несмотря на огромный риск для жизни и здоровья, отстаивают интересы нашего великого государства», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

В заключении чеченский лидер обратился к националистам на Украине. «Бандеровцы, нацики и шайтаны разных мастей, все ближе и ближе ваш бесславный конец», — добавил Кадыров.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинская сторона, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. На данный момент, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

По данным Пятого канала, члены запрещенного в РФ нацбатальона «Азов»* в спешке покидали Мариуполь. На брошенной в городе базе СБУ была найдена техника, которую использовали для информационных атак.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским запрещен в Российской Федерации

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