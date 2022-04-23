Пермский депутат покинул скамью подсудимых после 4 лет следствия

Депутат находился под следствием больше 4 лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Очередной суд над депутатом гордумы Березников (Пермский край) Андреем Рашидовым завершился 22 апреля, экс-директор бассейна «Кристалл» оправдан по всем статьям. Судебное разбирательство тянулось больше четырех лет. Интервью сразу после слушанья опубликовано на странице «Новой городской газеты» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня суд вынес окончательный вердикт, меня оправдали по всем статьям. Ощущения — не передать словами. В то же время я не хочу, чтобы кто-нибудь их испытал. Одновременно дрожь по всему телу, холодный пот и слезы подкатывают к глазам», — объяснил Рашидов, отвечая на вопросы журналистов.

В апреле 2019 года, когда Андрей Рашидов занимал пост директора березниковской спортшколы его обвиняли в мошенничестве и хищении бюджетных средств на сумму в пяти миллионов рублей. После чего суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. По версии следствия, он подписывал фиктивные акты выполненных работ от имени возглавляемой общественной организации «Федерация водных видов спорта».

В мае 2020 года кассационный суд отменил приговор. Дело было пересмотрено. Повторное расследование завершилось в 2021 году, но тогда обвинение ужесточили. С того момента было проведено 35 заседаний. Действующий депутат Березниковской городской думы так свою вину и не признал.