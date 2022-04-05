Управляющей компании для устранения протечки пришлось отключить в домах свет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Надыме (ЯНАО) дома в новом микрорайоне Олимпийский затопило. Как сообщают горожане, воде течет даже в электрических щитах. Однако управляющая компания, отвечающая за жилые объекты, для устранения протечки отключила в домах электричество.

«Олимпийский 1, 9й подъезд. Льет с 9 этажа по первый», — говорится в сообщении жителя города опубликованного в группе «Life Nadym городской форум г. Надым» в социальной сети «ВКонтакте».

На данное происшествие отреагировал официальный представитель департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Иванов. По его словам, управляющая компания локализовала участок протечки.

Однако с похожей проблемой столкнулись жители соседнего дома по адресу Олимпийский 2, где из-за устранения причины затопления был отключен свет с шестого по девятый этаж.

«Олимпийский 2 подъезд 3. Сейчас на месте работает управляющая организация. Она устраняет последствия протечки, свет отключен с 6 по 9 этажи во избежание аварий. По Олимпийскому 1 управляющей организацией работы завершены были в час ночи. В щитке были отключены автоматы во избежание замыкания. Сейчас свет подключен. Кровля не течет», — сообщает администрация города Надым в группе «Злой и Добрый Надымчанин».