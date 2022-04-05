Озвучены условия, при которых курганцам запретят посещать леса

Курганцам могут запретить посещать леса из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области назвали условия, при которых гражданам запретят посещать леса. На это может повлиять ситуация с пожарами, рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков на онлайн-брифинге.

«В случае введения особого противопожарного режима, или объявления пожарной опасности 4 или 5 класса возможен временный запрет посещения гражданами лесов. Если не будет условий, способствующих пожарной опасности, то введение запрета на охоту не планируется. Будем исходить из ситуации, которая будет складываться в конкретный промежуток времени», — заключил Поршаков во время брифинга, который транслировали в официальной группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте». Чиновник подчеркнул, что власти уделяют большое внимание этой проблеме.

Ранее URA.RU сообщало, что пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трех районах Курганской области начнется 8 апреля. В остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, он стартует 15 апреля.