05 апреля 2022

Озвучены условия, при которых курганцам запретят посещать леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , берегите лес от пожара
Курганцам могут запретить посещать леса из-за пожаров Фото:

В Курганской области назвали условия, при которых гражданам запретят посещать леса. На это может повлиять ситуация с пожарами, рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков на онлайн-брифинге.

«В случае введения особого противопожарного режима, или объявления пожарной опасности 4 или 5 класса возможен временный запрет посещения гражданами лесов. Если не будет условий, способствующих пожарной опасности, то введение запрета на охоту не планируется. Будем исходить из ситуации, которая будет складываться в конкретный промежуток времени», — заключил Поршаков во время брифинга, который транслировали в официальной группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте». Чиновник подчеркнул, что власти уделяют большое внимание этой проблеме.

Ранее URA.RU сообщало, что пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трех районах Курганской области начнется 8 апреля. В остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, он стартует 15 апреля.

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В Курганской области назвали условия, при которых гражданам запретят посещать леса. На это может повлиять ситуация с пожарами, рассказал первый заместитель директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков на онлайн-брифинге. «В случае введения особого противопожарного режима, или объявления пожарной опасности 4 или 5 класса возможен временный запрет посещения гражданами лесов. Если не будет условий, способствующих пожарной опасности, то введение запрета на охоту не планируется. Будем исходить из ситуации, которая будет складываться в конкретный промежуток времени», — заключил Поршаков во время брифинга, который транслировали в официальной группе правительства области в социальной сети «ВКонтакте». Чиновник подчеркнул, что власти уделяют большое внимание этой проблеме. Ранее URA.RU сообщало, что пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трех районах Курганской области начнется 8 апреля. В остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, он стартует 15 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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