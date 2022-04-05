05 апреля 2022

Махонин рассказал, как избавиться от пробок на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствие пробок на дорогах для Дмитрия Махонина является важным свойством качества городской среды Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Пермь избавится от пробок после завершения реализации масштабных проектов по строительству дорог в городе. Об этом он сообщил на заседании правительства Пермского края, трансляция которого проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Улично-дорожная сеть у нас развивается. И крупные, масштабные проекты приведут к тому, что мы должны избавиться от пробок», — отметил Дмитрий Махонин. По его словам, отсутствие пробок для него — самый важный показатель.

В Пермском крае сейчас запущены проекты по строительству трассы «ТР-53», ул. Строителей, продление ул. Крисанова. На этом же заседании правительства Дмитрий Махонин заявил, что Пермь не будет стремиться к тому, чтобы максимально застроить Пермь дорогами. Для него важнее — озеленение.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Пермь избавится от пробок после завершения реализации масштабных проектов по строительству дорог в городе. Об этом он сообщил на заседании правительства Пермского края, трансляция которого проходила в youtube-канале «Пермский край». «Улично-дорожная сеть у нас развивается. И крупные, масштабные проекты приведут к тому, что мы должны избавиться от пробок», — отметил Дмитрий Махонин. По его словам, отсутствие пробок для него — самый важный показатель. В Пермском крае сейчас запущены проекты по строительству трассы «ТР-53», ул. Строителей, продление ул. Крисанова. На этом же заседании правительства Дмитрий Махонин заявил, что Пермь не будет стремиться к тому, чтобы максимально застроить Пермь дорогами. Для него важнее — озеленение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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