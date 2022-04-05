Махонин рассказал, как избавиться от пробок на дорогах

Отсутствие пробок на дорогах для Дмитрия Махонина является важным свойством качества городской среды Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Пермь избавится от пробок после завершения реализации масштабных проектов по строительству дорог в городе. Об этом он сообщил на заседании правительства Пермского края, трансляция которого проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Улично-дорожная сеть у нас развивается. И крупные, масштабные проекты приведут к тому, что мы должны избавиться от пробок», — отметил Дмитрий Махонин. По его словам, отсутствие пробок для него — самый важный показатель.

В Пермском крае сейчас запущены проекты по строительству трассы «ТР-53», ул. Строителей, продление ул. Крисанова. На этом же заседании правительства Дмитрий Махонин заявил, что Пермь не будет стремиться к тому, чтобы максимально застроить Пермь дорогами. Для него важнее — озеленение.