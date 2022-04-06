Махонин назвал преимущество Перми перед Екатеринбургом

06 апреля 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Пермь отстает от Екатеринбурга по качеству городской среды, но зато у нас деревьев больше Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не хотел бы соревноваться с Екатеринбургом по части протяженности дорог. Ему ближе показатели озеленения. Свое мнение он высказал на заседании правительства 6 апреля во время обсуждения общероссийского индекса качества городской среды. Пермь в нем заняла девятое место, Екатеринбург — седьмое. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край». «Надо, конечно, четко понимать особенности каждого города. Честно говоря, для меня важный показатель в части развития улично-дорожной сети — это отсутствие пробок. Если мы говорим, что наши уважаемые соседи из Екатеринбурга по этому показателю имеют аж 41 балл, а мы — 23, но нужно сравнивать площади городов. Если рейтинг говорит о [лидерстве Екатеринбурга] по протяженности дорог на квадратный километр площади, то я бы не хотел догонять соседей в этом направлении. Я бы лучше хотел оказаться в [лидерах] рейтинга по озеленению», — заявил губернатор. Всероссийский рейтинг индекса качества городской среды ежегодно готовит министерство ЖКХ РФ. Это один из критериев оценки губернаторов и работы исполнительной власти. В Пермском крае в оценке участвовали 25 городов. Все улучшили свои показатели. А Пермь и Губаха получили статус городов с благоприятной средой. Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин заявил, что несмотря на хорошие результаты, у Перми — большой потенциал для развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что не хотел бы соревноваться с Екатеринбургом по части протяженности дорог. Ему ближе показатели озеленения. Свое мнение он высказал на заседании правительства 6 апреля во время обсуждения общероссийского индекса качества городской среды. Пермь в нем заняла девятое место, Екатеринбург — седьмое. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край». «Надо, конечно, четко понимать особенности каждого города. Честно говоря, для меня важный показатель в части развития улично-дорожной сети — это отсутствие пробок. Если мы говорим, что наши уважаемые соседи из Екатеринбурга по этому показателю имеют аж 41 балл, а мы — 23, но нужно сравнивать площади городов. Если рейтинг говорит о [лидерстве Екатеринбурга] по протяженности дорог на квадратный километр площади, то я бы не хотел догонять соседей в этом направлении. Я бы лучше хотел оказаться в [лидерах] рейтинга по озеленению», — заявил губернатор. Всероссийский рейтинг индекса качества городской среды ежегодно готовит министерство ЖКХ РФ. Это один из критериев оценки губернаторов и работы исполнительной власти. В Пермском крае в оценке участвовали 25 городов. Все улучшили свои показатели. А Пермь и Губаха получили статус городов с благоприятной средой. Министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин заявил, что несмотря на хорошие результаты, у Перми — большой потенциал для развития.