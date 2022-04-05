Мэр из ХМАО хочет наградить спасшего детей из пожара

В результате пожара могли погибнуть еще больше детей, но помогли соседи Фото: следственное управление следственного комитета в ХМАО

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин выразил соболезнования родителям, родным и близким детей, которые погибли на пожаре под Излучинском. Также мэр считает, что в случае подтверждения первоначальной информации о том, что один из местных жителей сумел спасти троих детей, его нужно представить к госнаграде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Борис Саломатин поручил после определения всех обстоятельств следствием роли соседей, принимавших участие в спасении выживших, представить их к награде», — заявили в пресс-службе. Во время пожара, о котором сообщало URA.RU ранее, погибли двое подростков: ученики нижневартовской и местной школ. Еще трое несовершеннолетних выжили, им была вовремя оказана первая помощь. Сейчас все трое пострадавших находятся в детской окружной больнице, врачи борются за их здоровье. Также поддержка подросткам и их родителям оказывается психологами.

«Со стороны различных структур администрации Нижневартовского района и администрации городского поселения Излучинск проводится детальная работа по выявлению причин, приведших к трагедии и ряд мероприятий, направленных на то, чтобы минимизировать детский травматизм и смертность. Все учреждения образования района совместно с родительскими комитетами вырабатывают дополнительные решения по обеспечению безопасности несовершеннолетних, психолого-педагогического сопровождения обучающихся», — добавили в мэрии.

Известно также, что родителям погибших детей назначены единовременные выплаты, им оказывается и организационная помощь. С родителями погибших работает психолог МЧС, пострадавшим детям помогают справиться с ситуацией медицинские психологи, за каждой семьей закреплен психолог соцзащиты, в школах обучающимися помогают штатные педагоги-психологи.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о взрыве дома недалеко от поселка Излучинск, в котором погибли двое подростков. По версии СКР, причиной взрыва могли стать нарушения при использовании газового оборудования.

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