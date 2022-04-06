Новый индустриальный парк зарегистрирован в Челябинской области

Министр Денис Мантуров подписал приказ о создании нового индустриального парка в Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минпромторг РФ зарегистрировал новый индустриальный парк в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, приказ о регистрации «Южноуральского индустриального парка»‎ подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«„Южноуральский индустриальный парк“, создан на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода (ЮАИЗ). Парк официально зарегистрирован Минпромторгом РФ как подтвердивший свое соответствие всем необходимым требованиям», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Глава челябинского министерства промышленности Павел Рыжий отметил, что теперь резиденты «Южноуральского индустриального парка» получат налоговые льготы и снизят издержки за счет кооперации. А появление на базе ЮАИЗа индустриального парка с производителями электротехнического оборудования, поможет заводу вытеснить с рынка импортную продукцию, а отечественные компании получат более дешевые комплектующие.

Сейчас на территории парка размещено три предприятия. Они производят электрические изоляторы из стекла, фарфора и полимеров, занимаются литьем чугуна и формированием комплектующих для энергетического оборудования. Рассматриваются заявки еще от четырех предприятий. Планируется, что выручка резидентов в 2022 году составит почти 8 млрд рублей, а налоговые отчисления превысят 242 млн рублей.

В реконструкцию зданий и развитие инфраструктуры будет инвестировано почти 160 млн рублей. Также на территории ЮАИЗа планируется создать лабораторию и испытательный центр перспективных электроизоляционных технологий, построить литейный цех. В нем установят высокопроизводительное оборудования. Объем инвестиций в проект, который планируется завершить к 2024 году, оценивается в 1,4 млрд рублей.

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