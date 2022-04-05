Врач: депрессии в ЯНАО лечат российскими препаратами

Чаще всего жители Ямала страдают депрессией весной и осенью Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Плохое настроение, тревожность и бессонница могут оказаться первыми симптомами депрессии у жителей ЯНАО, рассказал URA.RU врач психиатр Новоуренгойского психоневрологического диспансера Ростислав Герасимович. Для эффективного лечения психических расстройств доктора используют медикаменты российского производства.

«Чтобы определить диагноз используются определенные методики и назначаются анализы для выявления общего состояния. Преимущественно больницы используют препараты отечественного производства. Поэтому пациенты вряд ли столкнутся с дефицитом лекарств в аптеках», — говорит врач.

По словам доктора, для хорошего самочувствия стоит больше времени проводить вне дома и вести активный образ жизни. Исключить алкоголь и заниматься спортом, который помогает снять эмоциональное напряжение. «Обязательно, живя на севере, пить витамины группы B, C, A, D. Не стоит перегружать себя работой, а ложиться вовремя спать. Весной особенно важно следить за здоровьем», — советует Герасимович.

Как оказалось, ямальцы чаще всего сталкиваются с психическими расстройствами именно весной и осенью. В это время на севере наступают белые или полярные ночи. Стоит обратить внимание, что во время полярных ночей плохо усваиваются витамины, снижается иммунитет, в результате чего организм становится восприимчивым.

«Из-за погодных условий на крайнем севере больше всего людей с депрессией обращается в осенний и весенний период. Это связано порой с резкой сменой погоды. Ко всему прочему, у многих людей здесь ослаблен иммунитет. Многим людям тяжело адаптироваться в это время, настроить режим. Также не стоит забывать о дефиците кислорода», — утверждает врач.

В некоторых случаях пациенты и вовсе все не знают, что они болеют. Нежелание вставать утром на работу и усталость в течение дня принимают за обыденное состояние, а по итогу это может оказаться скрытой депрессией— маскированной. Больной часто не осознает депрессивного расстройства. Он может быть убежден в наличии у себя какого-либо редкого и трудно диагностируемого заболевания внутренних органов.

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