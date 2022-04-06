По прогнозу, к концу 2022 года цены на жилье вернутся на уровень прошлого года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Цены на рынке вторичного жилья в Челябинске, вопреки статистике порталов недвижимости, стали снижаться. В дальнейшем тенденция продолжится, сообщила URA.RU президент региональной гильдии риэлторов «Южный Урал»‎ Лилия Грязных.

«Все, что сейчас происходит в открытых источниках, на площадках, где продаются квартиры — это лишь желаемая стоимость, которую хочет получить физическое лицо. Но за последнюю неделю цены на вторичном рынке стали падать, дальше тенденция сохранится. Цены пойдут вниз, количество предложений будет увеличиваться», — сообщила URA.RU Грязных.

Эксперт добавила, что рост цен на вторичное жилье стал результатом панических настроений населения. По словам Грязных, когда люди увидели новые цены на новостройки, они поняли, что средств от продажи старой квартиры не хватит на покупку новой. В связи с этим они подняли цену.

По прогнозу риэлтора, цены на жилье в Челябинске ежемесячно будут снижаться на 1-2%, но не более 30%. К концу 2022 года стоимость жилья будет равняться прошлогодней.

В апреле, согласно данным портала недвижимости «Реалтимаг», средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Челябинске превысила 60 тысяч рублей. В марте стоимость квадратного метра была в районе 58 тысяч рублей. По сравнению с 2021 годом, стоимость квартир подорожала на 15 тысяч 837 рублей.

К концу 2022 года цены на жилье в Челябинске будут равняться ценам 2021 года Фото: © URA.RU