Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 11 тыс. 889 рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стремительными темпами дорожает жилье. За год квадратный метр в мегаполисе подорожал на 11 тыс. 889 рублей. Это следует из данных на портале недвижимости «Реалтимаг».

«В февраля 2021 года средняя стоимость жилья в Челябинске составляла 43 тысячи 746 рублей за квадратный метр. В феврале 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Челябинске выросла до 55 тыс. 635 рублей. За год квадратный метр подорожал на 11 тыс. 889 рублей», — говорится на сайте «Реалтимаг».

Источник в строительной отрасли сообщил URA.RU, что подорожание квартир в Челябинске вызвано прежде всего подорожанием стройматериалов. За год жилье в областном центре подорожало на 24,5%.

В феврале 2022 года самыми дорогими районами по стоимости квадратного метра в Челябинске стали Центральный — 64 тыс. 285 рублей, Калининский — 60 тыс. 628 рублей и Советский — 59 тыс. 774 рубля.

Самое дешевое жилье в Челябинске находится в Металлургическом и Ленинском районах. За квадратный метр в этих районах просят 41 тыс. 792 рублей и 47 тыс. 183 рублей соответственно.

Подорожание квартир в Челябинске вызвано удорожанием стройматериалов Скрин с сайта «Реалтимаг»