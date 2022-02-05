В Челябинске стремительными темпами дорожает жилье. За год квадратный метр в мегаполисе подорожал на 11 тыс. 889 рублей. Это следует из данных на портале недвижимости «Реалтимаг».
«В февраля 2021 года средняя стоимость жилья в Челябинске составляла 43 тысячи 746 рублей за квадратный метр. В феврале 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Челябинске выросла до 55 тыс. 635 рублей. За год квадратный метр подорожал на 11 тыс. 889 рублей», — говорится на сайте «Реалтимаг».
Источник в строительной отрасли сообщил URA.RU, что подорожание квартир в Челябинске вызвано прежде всего подорожанием стройматериалов. За год жилье в областном центре подорожало на 24,5%.
В феврале 2022 года самыми дорогими районами по стоимости квадратного метра в Челябинске стали Центральный — 64 тыс. 285 рублей, Калининский — 60 тыс. 628 рублей и Советский — 59 тыс. 774 рубля.
Самое дешевое жилье в Челябинске находится в Металлургическом и Ленинском районах. За квадратный метр в этих районах просят 41 тыс. 792 рублей и 47 тыс. 183 рублей соответственно.
Подорожание квартир в Челябинске вызвано удорожанием стройматериалов
В Челябинске стремительными темпами дорожает жилье. За год квадратный метр в мегаполисе подорожал на 11 тыс. 889 рублей. Это следует из данных на портале недвижимости «Реалтимаг». «В февраля 2021 года средняя стоимость жилья в Челябинске составляла 43 тысячи 746 рублей за квадратный метр. В феврале 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Челябинске выросла до 55 тыс. 635 рублей. За год квадратный метр подорожал на 11 тыс. 889 рублей», — говорится на сайте «Реалтимаг». Источник в строительной отрасли сообщил URA.RU, что подорожание квартир в Челябинске вызвано прежде всего подорожанием стройматериалов. За год жилье в областном центре подорожало на 24,5%. В феврале 2022 года самыми дорогими районами по стоимости квадратного метра в Челябинске стали Центральный — 64 тыс. 285 рублей, Калининский — 60 тыс. 628 рублей и Советский — 59 тыс. 774 рубля. Самое дешевое жилье в Челябинске находится в Металлургическом и Ленинском районах. За квадратный метр в этих районах просят 41 тыс. 792 рублей и 47 тыс. 183 рублей соответственно.