05 февраля 2022
04 февраля 2022

В Челябинске стремительно дорожает жилье. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Виталия Мутко на строительство объектов саммитов ШОС и БРИКС. Челябинск, новостройки, недвижимость, академ риверсайд, жилье
Средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 11 тыс. 889 рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинске стремительными темпами дорожает жилье. За год квадратный метр в мегаполисе подорожал на 11 тыс. 889 рублей. Это следует из данных на портале недвижимости «Реалтимаг».

«В февраля 2021 года средняя стоимость жилья в Челябинске составляла 43 тысячи 746 рублей за квадратный метр. В феврале 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Челябинске выросла до 55 тыс. 635 рублей. За год квадратный метр подорожал на 11 тыс. 889 рублей», — говорится на сайте «Реалтимаг».

Источник в строительной отрасли сообщил URA.RU, что подорожание квартир в Челябинске вызвано прежде всего подорожанием стройматериалов. За год жилье в областном центре подорожало на 24,5%.

В феврале 2022 года самыми дорогими районами по стоимости квадратного метра в Челябинске стали Центральный — 64 тыс. 285 рублей, Калининский — 60 тыс. 628 рублей и Советский — 59 тыс. 774 рубля.

Самое дешевое жилье в Челябинске находится в Металлургическом и Ленинском районах. За квадратный метр в этих районах просят 41 тыс. 792 рублей и 47 тыс. 183 рублей соответственно.

Подорожание квартир в Челябинске вызвано удорожанием стройматериалов

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В Челябинске стремительными темпами дорожает жилье. За год квадратный метр в мегаполисе подорожал на 11 тыс. 889 рублей. Это следует из данных на портале недвижимости «Реалтимаг». «В февраля 2021 года средняя стоимость жилья в Челябинске составляла 43 тысячи 746 рублей за квадратный метр. В феврале 2022 года средняя стоимость квадратного метра в Челябинске выросла до 55 тыс. 635 рублей. За год квадратный метр подорожал на 11 тыс. 889 рублей», — говорится на сайте «Реалтимаг». Источник в строительной отрасли сообщил URA.RU, что подорожание квартир в Челябинске вызвано прежде всего подорожанием стройматериалов. За год жилье в областном центре подорожало на 24,5%. В феврале 2022 года самыми дорогими районами по стоимости квадратного метра в Челябинске стали Центральный — 64 тыс. 285 рублей, Калининский — 60 тыс. 628 рублей и Советский — 59 тыс. 774 рубля. Самое дешевое жилье в Челябинске находится в Металлургическом и Ленинском районах. За квадратный метр в этих районах просят 41 тыс. 792 рублей и 47 тыс. 183 рублей соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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