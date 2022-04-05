Селяне просят у губернатора по 20 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Жители труднодоступного тобольского Заболотья (Ачирское сельское поселение) боятся голода из-за невозможности прокормить себя традиционными способами: рыбалкой и сбором дикоросов. Люди направили губернатору Тюменской области Александру Моору письмо, с просьбой выделить им по 20 тысяч рублей.

«В Ачирском сельском поселении сложилась крайне тяжелая обстановка. В 2019 году возникла гаффская болезнь. Вылов рыбы в озере Андреевском запрещен. Основным источником питания и жизнедеятельности была работа с этого озера. Просим оказать материальную помощь по 20 тысяч рублей, иначе мы будем голодать», — указано в письме жителей поселения к Александру Моору, которое подписали более 200 человек (есть в распоряжении редакции).

В обращении также указано, что еще одной проблемой является неурожай клюквы, с которым жители столкнулись в 2021 году. Обычно они продавали ягоду, и на эти деньги закупали продукты, ГСМ, газ и дрова. Сейчас средств на это нет.

Глава мэрии Ачирского сельского поселения ответил на звонок URA.RU, однако попросил связаться с ним позднее. Номер пресс-службы администрации Тобольского района оказался недоступен. URA.RU направило запрос в оперштаб региона.

Ранее агентство писало, что в озерах Андреевское и Ишменевское тобольского Заболотья была обнаружена смертельная гаффская болезнь. Впервые это случилось в 2019 году, повторилось в 2020 и 2021. Рыба в водоеме оказалась заражена и опасна для употребления, из-за чего местным жителям запретили ее добывать.

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