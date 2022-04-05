05 апреля 2022

Жители тобольского Заболотья просят у Моора денег. Они боятся голода из-за гаффской болезни

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Селяне просят у губернатора по 20 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Жители труднодоступного тобольского Заболотья (Ачирское сельское поселение) боятся голода из-за невозможности прокормить себя традиционными способами: рыбалкой и сбором дикоросов. Люди направили губернатору Тюменской области Александру Моору письмо, с просьбой выделить им по 20 тысяч рублей.

«В Ачирском сельском поселении сложилась крайне тяжелая обстановка. В 2019 году возникла гаффская болезнь. Вылов рыбы в озере Андреевском запрещен. Основным источником питания и жизнедеятельности была работа с этого озера. Просим оказать материальную помощь по 20 тысяч рублей, иначе мы будем голодать», — указано в письме жителей поселения к Александру Моору, которое подписали более 200 человек (есть в распоряжении редакции).

В обращении также указано, что еще одной проблемой является неурожай клюквы, с которым жители столкнулись в 2021 году. Обычно они продавали ягоду, и на эти деньги закупали продукты, ГСМ, газ и дрова. Сейчас средств на это нет.

Глава мэрии Ачирского сельского поселения ответил на звонок URA.RU, однако попросил связаться с ним позднее. Номер пресс-службы администрации Тобольского района оказался недоступен. URA.RU направило запрос в оперштаб региона.

Ранее агентство писало, что в озерах Андреевское и Ишменевское тобольского Заболотья была обнаружена смертельная гаффская болезнь. Впервые это случилось в 2019 году, повторилось в 2020 и 2021. Рыба в водоеме оказалась заражена и опасна для употребления, из-за чего местным жителям запретили ее добывать.

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Жители труднодоступного тобольского Заболотья (Ачирское сельское поселение) боятся голода из-за невозможности прокормить себя традиционными способами: рыбалкой и сбором дикоросов. Люди направили губернатору Тюменской области Александру Моору письмо, с просьбой выделить им по 20 тысяч рублей. «В Ачирском сельском поселении сложилась крайне тяжелая обстановка. В 2019 году возникла гаффская болезнь. Вылов рыбы в озере Андреевском запрещен. Основным источником питания и жизнедеятельности была работа с этого озера. Просим оказать материальную помощь по 20 тысяч рублей, иначе мы будем голодать», — указано в письме жителей поселения к Александру Моору, которое подписали более 200 человек (есть в распоряжении редакции). В обращении также указано, что еще одной проблемой является неурожай клюквы, с которым жители столкнулись в 2021 году. Обычно они продавали ягоду, и на эти деньги закупали продукты, ГСМ, газ и дрова. Сейчас средств на это нет. Глава мэрии Ачирского сельского поселения ответил на звонок URA.RU, однако попросил связаться с ним позднее. Номер пресс-службы администрации Тобольского района оказался недоступен. URA.RU направило запрос в оперштаб региона. Ранее агентство писало, что в озерах Андреевское и Ишменевское тобольского Заболотья была обнаружена смертельная гаффская болезнь. Впервые это случилось в 2019 году, повторилось в 2020 и 2021. Рыба в водоеме оказалась заражена и опасна для употребления, из-за чего местным жителям запретили ее добывать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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