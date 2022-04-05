Чиновники в ЯНАО вымогают у бизнесмена дорогостоящую экспертизу

Бизнесмен переживает, что мэрия продолжит находить недочеты в здании и будет подавать иски в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бизнесмен Сергей Кононенко из Салехарда, на которого мэрия подала апелляцию, проиграл дело и теперь администрация требует от него проведения повторной дорогостоящей экспертизы фундамента объекта. Ее цена полмиллиона рублей. Как рассказал URA.RU сам предприниматель, власти настаивают на определенном оценщике из Омска.

«Прошел суд, и они требуют, чтобы мы взяли другую экспертную компанию из Омска. Якобы наш эксперт не указал какие-то данные по фундаменту. Я предложил позвонить своему специалисту, чтобы он дальше закончил свою работу, а они сказали нет — нужно из Омска, а там работы стоят полмиллиона. Сейчас мы сделаем эту экспертизу, а они опять озадачат еще чем-нибудь», — рассказал Кононенко.

Как сообщил предприниматель, компанию, чьи работы мэрия считает выполненными плохо, также посоветовали нанять власти. И после двух исков и устранения недочетов суд вынес положительное решение в пользу бизнесмена, но мэрия подала апелляцию.

В мэрии Салехарда URA.RU пояснили, что экспертиза назначена по инициативе суда. «В связи с тем, что предыдущая экспертиза не обследовала и не устанавливала несущую способность фундамента, по инициативе суда ЯНАО назначена судебная экспертиза в негосударственное судебно-экспертное учреждение „СургутГлавЭкспертиза“», — пояснили в пресс-службе администрации.

Проблемы у Кононенко с властями начались после того, как он забыл взять разрешение на перестройку здания в историческом центре города. Чтобы узаконить постройку, мэрия порекомендовала обратиться в суд и посоветовала устранить некоторые недочеты. Но одним иском дело не обошлось.

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