На «Юле» пытались продать оружие от имени добровольцев Донбасса

О фейковых заявлениях сообщили в «Союзе добровольцев Донбасса» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

«Союз добровольцев Донбасса» заявил о фейковых объявлениях о продаже «трофейного» оружия, размещенных от имени организации на сайте «Юла». Организация не занимается продажей медикаментов, оружия и оборудования, заявила в беседе с URA.RU пресс-секретарь «Союза» Мария Коледа.

На сайте «Юла» появилось объявление от имени «Союза добровольцев Донбасса» о продаже партии «трофейного» оружия, которое якобы должно вскоре поступить в ЛДНР. На опубликованных в объявлении фото британский, немецкий, шведский одноразовые гранатометы, чешский монокуляр, бинокль и противошумные наушники.

«Мы ничего не выкладывали и не занимаемся подобными вопросами. Мы никогда не занимаемся ни сбором денежных средств, ни продажей медикаментов, оборудования либо чего-либо другого», — подчеркнула Мария Коледа.

При этом на снимках, размещенных в объявлении, присутствуют водяные знаки telegram-канала «Развед Дозор». В самом канале размещены снимки аналогичного оружия.

Ранее сайт «Авито» опроверг информацию о размещение объявления о продаже вещей, якобы взятых российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Пост оказался фейком. Объявление было размещено автором, был сделан скрин, после чего информацию распространили по иностранным медиа и telegram-каналам. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью ее является денацификация и демилитаризация, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида.

Фото: скрин youla.ru

Фото: скрин Telegram

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