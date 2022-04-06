06 апреля 2022
05 апреля 2022

Власти ХМАО озвучили размер выплат ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, ветеран, ветеран вов
В ХМАО ветеранам ВОВ выплатят по 20 тысяч рублей Фото:

Власти ХМАО выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«К 9 мая будут произведена единовременная денежная выплата. Ветераны ВОВ получат по 20 тысяч рублей. В таком же размере полагается выплата ветеранам-инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, жителям осажденного Севастополя и узникам фашистских концлагерей», — сказала Пономарева.

Одна добавила, что выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачены труженикам тыла, неработающим пенсионерам из числа вдов участников Великой Отечественной войны. В таком же размере положена выплата военнослужащим, которые стали инвалидами, а также ветеранам боевых действий, ставших инвалидами и родителям погибших военнослужащих. Выплату в размере двух тысяч рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года и жители, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны.

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Власти ХМАО выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «К 9 мая будут произведена единовременная денежная выплата. Ветераны ВОВ получат по 20 тысяч рублей. В таком же размере полагается выплата ветеранам-инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, жителям осажденного Севастополя и узникам фашистских концлагерей», — сказала Пономарева. Одна добавила, что выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачены труженикам тыла, неработающим пенсионерам из числа вдов участников Великой Отечественной войны. В таком же размере положена выплата военнослужащим, которые стали инвалидами, а также ветеранам боевых действий, ставших инвалидами и родителям погибших военнослужащих. Выплату в размере двух тысяч рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года и жители, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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