Власти ХМАО озвучили размер выплат ко Дню Победы

07 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО ветеранам ВОВ выплатят по 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «К 9 мая будут произведена единовременная денежная выплата. Ветераны ВОВ получат по 20 тысяч рублей. В таком же размере полагается выплата ветеранам-инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, жителям осажденного Севастополя и узникам фашистских концлагерей», — сказала Пономарева. Одна добавила, что выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачены труженикам тыла, неработающим пенсионерам из числа вдов участников Великой Отечественной войны. В таком же размере положена выплата военнослужащим, которые стали инвалидами, а также ветеранам боевых действий, ставших инвалидами и родителям погибших военнослужащих. Выплату в размере двух тысяч рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года и жители, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО выплатят ветеранам Великой Отечественной войны по 20 тысяч рублей ко Дню Победы. Об этом URA.RU рассказала руководитель департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «К 9 мая будут произведена единовременная денежная выплата. Ветераны ВОВ получат по 20 тысяч рублей. В таком же размере полагается выплата ветеранам-инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, жителям осажденного Севастополя и узникам фашистских концлагерей», — сказала Пономарева. Одна добавила, что выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачены труженикам тыла, неработающим пенсионерам из числа вдов участников Великой Отечественной войны. В таком же размере положена выплата военнослужащим, которые стали инвалидами, а также ветеранам боевых действий, ставших инвалидами и родителям погибших военнослужащих. Выплату в размере двух тысяч рублей получат неработающие пенсионеры, родившиеся до 31 декабря 1931 года и жители, потерявшие родителей в годы Великой Отечественной войны.