Мировые цены на нефть снизились на 4-5%

07 апреля 2022 в 00:50 Размер текста - 17 +

Цены на нефть усилили свое падение Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мировые цены на нефть упали до 4-5%. Об этом стало известно по итогам торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 21:07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,4% — до 101,95 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,78%, до 97,16 доллара. По состоянию на 21:22 мск, стоимость Brent снижалась на 5,47%, до 100,81 долларов за баррель. В 21:35 мск стоимость WTI снижалась на 5,11%, до 96,75 долларов за баррель, передает ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме РФ сообщил, что если западные страны продолжат отказываться от российской нефти, цена не нее может, напротив, увеличится до 300-500 долларов за баррель. По словам экс-комиссара железнодорожной комиссии Техаса Райана Ситтона, США понадобится пять-десять лет для полного отказа от российской нефти. Он считает, что единственным крупным покупателем нефти из России может оказаться Китай. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мировые цены на нефть упали до 4-5%. Об этом стало известно по итогам торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 21:07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,4% — до 101,95 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,78%, до 97,16 доллара. По состоянию на 21:22 мск, стоимость Brent снижалась на 5,47%, до 100,81 долларов за баррель. В 21:35 мск стоимость WTI снижалась на 5,11%, до 96,75 долларов за баррель, передает ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме РФ сообщил, что если западные страны продолжат отказываться от российской нефти, цена не нее может, напротив, увеличится до 300-500 долларов за баррель. По словам экс-комиссара железнодорожной комиссии Техаса Райана Ситтона, США понадобится пять-десять лет для полного отказа от российской нефти. Он считает, что единственным крупным покупателем нефти из России может оказаться Китай.