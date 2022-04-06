06 апреля 2022

Мировые цены на нефть снизились на 4-5%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Цены на нефть усилили свое падение Фото:

Мировые цены на нефть упали до 4-5%. Об этом стало известно по итогам торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 21:07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,4% — до 101,95 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,78%, до 97,16 доллара. По состоянию на 21:22 мск, стоимость Brent снижалась на 5,47%, до 100,81 долларов за баррель. В 21:35 мск стоимость WTI снижалась на 5,11%, до 96,75 долларов за баррель, передает ТАСС.

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме РФ сообщил, что если западные страны продолжат отказываться от российской нефти, цена не нее может, напротив, увеличится до 300-500 долларов за баррель. По словам экс-комиссара железнодорожной комиссии Техаса Райана Ситтона, США понадобится пять-десять лет для полного отказа от российской нефти. Он считает, что единственным крупным покупателем нефти из России может оказаться Китай.

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Мировые цены на нефть упали до 4-5%. Об этом стало известно по итогам торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 21:07 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,4% — до 101,95 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,78%, до 97,16 доллара. По состоянию на 21:22 мск, стоимость Brent снижалась на 5,47%, до 100,81 долларов за баррель. В 21:35 мск стоимость WTI снижалась на 5,11%, до 96,75 долларов за баррель, передает ТАСС. Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Госдуме РФ сообщил, что если западные страны продолжат отказываться от российской нефти, цена не нее может, напротив, увеличится до 300-500 долларов за баррель. По словам экс-комиссара железнодорожной комиссии Техаса Райана Ситтона, США понадобится пять-десять лет для полного отказа от российской нефти. Он считает, что единственным крупным покупателем нефти из России может оказаться Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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