В США заявили о полном отказе от российской нефти через пять лет

В США запретили импорт российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

США понадобится пять-десять лет для полного отказа от российской нефти. С таким заявлением выступил экс-комиссар железнодорожной комиссии Техаса (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

«Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия?.. Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей», — сказал Райан Ситтон РИА «Новости».

Единственным крупным покупателем нефти из России может оказаться Китай, из-за этого он сможет диктовать свои условия по цене, заявил Ситтон. Он предположил, что западные страны после начала спецоперации РФ на Украине давят на крупные нефтегазовые компании, чтобы те перестали покупать российскую нефть. Россия продавала Америке около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки.

После отказа США от российской нефти стоимость бензина в Соединенных Штатах достигла исторического максимума и превысила 4,25 доллара за галлон (3,785 литра), передает RT. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что ожидает дальнейшего роста цен на бензин и энергоносители.

В Конгрессе США приняли законопроект о запрете импорта нефти из России. На такие меры президент США Джо Байден решил пойти после начала спецоперации России на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия найдет, кому продать газ и нефть.

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