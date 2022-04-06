Школьник-хулиган собрал вокруг себя нескольких единомышленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми 10-летний школьник Юрий (имя изменено — ред.) держит в страже жителей микрорайона Кислотные дачи. Юный пермяк получил прозвище «батя на районе», рассказала URA.RU соседка школьника Анна Жукова. По ее словам, Юрий вместе со своими товарищами портят общедомовое имущество, вымогают у сверстников деньги и заставляют их красть в магазинах. Пермячка призналась, что «кошмар» длится несколько лет.

«Где-то два года назад (Юрий тогда в первом классе учился) они вдвоем с мальчиком поймали мою дочь после уроков, вымогали у нее тысячу рублей, довели до слез. Мы писали заявление в полицию. А сейчас, я так поняла, он себе уже банду создал. Шесть детей мы точно насчитали [с родителями]. Ходят по подъездам, портят общедомовое имущество, детей обижают. 5 апреля у ребенка одного с лица содрали очки и сломали. Мы на этой неделе ездили в отдел по делам несовершеннолетних, писать заявление. Там он уже поставлен на учет, психологи с ним занимаются. Но что они могут сделать? Ему все равно, он чувствует безнаказанность», — рассказала Жукова.

Женщина признается, что многие родители детей отказываются писать заявление на юного хулигана, поскольку «либо жалеют его, либо считают, что это бесполезно». Разговоры с родными участников «банды» ни к чему не приводят, сетует пермячка. Она отмечает, что Юрия воспитывает бабушка, которая не может повлиять на внука. «Мамы, как я понимаю, у него нет, а отец воспитанием сына не занимается», — добавила Жукова.

До недавнего времени мальчик являлся учеником лицея №5, «но сейчас его перевели в интернат для „трудных“ детей». Бабушка Юрия, Елена отказалась от беседы с корреспондентом URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ на него к моменту опубликования материала не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам