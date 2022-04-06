Россиянам разрешат обналичивать до 5% маткапитала

07 апреля 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Такую возможность будут иметь все семьи, независимо от дохода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшем будущем все семьи смогут брать до 5% материнского капитала наличными. Такой законопроект депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом рассказали в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей. В России хотят позволить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, независимо от их дохода, передают «Известия» слова одного из разработчиков законопроекта — первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Известно, что в 2022 году государство выделит семьям за рождение или усыновление первого ребенка 524,5 тысяч рублей, за второго — 693,1 тысяч рублей. В случае принятия закона, средства могут быть потрачены на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд. Отмечается, что снять денежные средства смогут только те, кто уже использовал часть капитала на одно из основных направлений. Ранее в Госдуме предложили увеличить маткапитал из-за ситуации на Украине. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение принял президент России Владимир Путин. Он отметил, что речи об оккупации не идет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшем будущем все семьи смогут брать до 5% материнского капитала наличными. Такой законопроект депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом рассказали в комитете ГД по вопросам семьи, женщин и детей. В России хотят позволить выдавать до 5% материнского капитала из его остатков наличными всем семьям, имеющим на него право, независимо от их дохода, передают «Известия» слова одного из разработчиков законопроекта — первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой. Известно, что в 2022 году государство выделит семьям за рождение или усыновление первого ребенка 524,5 тысяч рублей, за второго — 693,1 тысяч рублей. В случае принятия закона, средства могут быть потрачены на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд. Отмечается, что снять денежные средства смогут только те, кто уже использовал часть капитала на одно из основных направлений. Ранее в Госдуме предложили увеличить маткапитал из-за ситуации на Украине. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение принял президент России Владимир Путин. Он отметил, что речи об оккупации не идет.