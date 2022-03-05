В Госдуме предложили увеличить маткапитал из-за Украины

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, военные, солдаты, днр, бугас, комендатура
Депутат Евгений Федоров предложил увеличить маткапитал семьям военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров.

«В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу Вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — предложил Евгений Федоров. Информацию передает RT.

Депутат уточнил, что это мера оправдана. По его мнению, российские солдаты ежедневно рискуют своими жизнями, освобождая Украину от нацистов и повышая безопасность своей Родины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение также принял Путин.

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Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров. «В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу Вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — предложил Евгений Федоров. Информацию передает RT. Депутат уточнил, что это мера оправдана. По его мнению, российские солдаты ежедневно рискуют своими жизнями, освобождая Украину от нацистов и повышая безопасность своей Родины. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение также принял Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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