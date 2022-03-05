В Госдуме предложили увеличить маткапитал из-за Украины

Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров.
«В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу Вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — предложил Евгений Федоров. Информацию передает RT.
Депутат уточнил, что это мера оправдана. По его мнению, российские солдаты ежедневно рискуют своими жизнями, освобождая Украину от нацистов и повышая безопасность своей Родины.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение также принял Путин.
Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров. «В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу Вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — предложил Евгений Федоров. Информацию передает RT. Депутат уточнил, что это мера оправдана. По его мнению, российские солдаты ежедневно рискуют своими жизнями, освобождая Украину от нацистов и повышая безопасность своей Родины. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение также принял Путин.