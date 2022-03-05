В Госдуме предложили увеличить маткапитал из-за Украины

Депутат Евгений Федоров предложил увеличить маткапитал семьям военнослужащих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации России на Украине, должны получать повышенный маткапитал при рождении ребенка. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Евгений Федоров.

«В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу Вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — предложил Евгений Федоров. Информацию передает RT.

Депутат уточнил, что это мера оправдана. По его мнению, российские солдаты ежедневно рискуют своими жизнями, освобождая Украину от нацистов и повышая безопасность своей Родины.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Это решение также принял Путин.