Жители ЯНАО хотят получать более высокую зарплату

Специалисты сферы закупок планируют зарабатывать до 86 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО ожидают в 2022 году получать зарплату в 70 тысяч рублей в месяц. Как сообщает URA.RU пресс-служба hh.ru, больше всего повышение заработной платы ждут в сфере закупок, где специалисты ждут увеличения оплаты на 11 тысяч рублей, иными словами они рассчитывают зарабатывать до 86 тысяч рублей в месяц

«Средняя ожидаемая зарплата в регионе по итогам марта 2022 года составила 70 854 рубля — это на 2 202 рубля больше, чем в марте 2021 года. Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли в сфере „Закупки“ — сразу на 11 367 рублей, до 86 039 рублей», — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, специалисты из сферы «Высший менеджмент» также ожидают повышение зарплаты до 92 тысяч, что на 10 тысяч больше чем в прошлом году. Третье место занимают работники сферы «Автомобильный бизнес», где ожидания выросли на 8 772 рубля, до 80 526 рублей.

Однако произошло и падание зарплатных ожиданий в таких сферах как «Добыча сырья» с оплатой в 79 тысяч, «Спорт, фитнес, красота» где ожидают 63 тысячи в месяц и «Домашний персонал» до 45 тысяч рублей. Сильнее всего упали ожидания в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», а именно специалисты расчитывают получить на 5 тысяч меньше чем в прошлом году, ожидаемая оплата до 57 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО стали чаще искать работу . Так за неделю с 14 по 20 марта выросло количество резюме на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом в феврале.

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