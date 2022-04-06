Охрана проверяет удостоверения, ее выставила городская администрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) на заседание гордумы не пускают депутатов от КПРФ. Об этом URA.RU сообщила депутат Наталья Крылова.

«На заседание записалось много народа по вопросам огромных луж во дворах и плохой очистке снега, отсутствием остановок для рабочих комбината, должен был выступить директор „Вторресурсов“, кто вывозит снег, но неизвестные требуют паспорта и удостоверения и не пускают депутатов-коммунистов и их сторонников», — рассказала Крылова.

Она также подчеркнула, что охрану выставила глава Асбеста Наталья Тихонова. Охранники заседания проверяют документы, хотя сами не обозначают себя и не вступают в контакт с коммунистами. В здание администрации вызвали Росгвардии и полицию, правоохранители работают с неизвестными, сообщает депутат-коммунист.

Однако председатель городской думы Асбеста Сергей Ларионов уточнил, что это была провокация со стороны депутатов от КПРФ. «Почему-то Крылова и депутаты от КПРФ считают, что имеют право зазывать провокаторов от них. На это заседание лично мне поступили заявления на присутствие от 40 человек, не пустили лишь тех кто шел в думу с целью митинговать, все депутаты, кто пожелал быть на заседание прошли спокойно», — рассказал Ларионов.

Он также уточнил, что полицию вызвала администрация думы, чтобы упорядочить пришедших — спустя некоторое время горожане начали кричать и неадекватно себя вести. Кроме того, на само заседание Наталья Крылова явилась с опозданием на 10 минут и также проявлять агрессию, пинать столы и стулья. Вследствие этого депутаты городской думы лишили ее право голоса на этом заседании, уточняет Ларионов.

Новость дополнена 7 апреля в 11:29 — после комментария Натальи Крыловой добавлен ответ от председателя гордумы Сергея Ларионова

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