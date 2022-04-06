Чиновники рассказали, где курганцы могут заработать 100 тысяч

Названа сфера, где курганцы могут заработать 100 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В IT-отрасли курганцы могут заработать 100 тысяч рублей в месяц. Сумму среднего заработка озвучила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова во время онлайн-брифинга.

«Средняя зарплата квалифицированного разработчика от 100 тысяч рублей. Это не секрет. Если говорить в целом, то [средняя зарплата] около 60 тысяч рублей. Отрасль „Связь и коммуникации“ — порядка 40 тысяч рублей. Все зависит от квалификации и уровня работника. Разрыв достаточно существенный», — уточнила чиновница на онлайн-брифинге, который транслировался в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Фахрутдинова подчеркнула, что IT-сфера достаточно многогранна. IT-специалист является разработчиком, обслуживает компьютерную технику, работает на предприятии связи.

URA.RU ранее сообщало, что средняя заработная плата курганцев в декабре прошлого года составила более 45 000 рублей. Это больше аналогичного месяца 2020 года на 7%. Наиболее высокая зарплата у сотрудников, занятых в сферах финансов и страхования. За декабрь они в среднем получили 101 616 рублей. В сфере госуправления и обеспечения военной безопасности сотрудники заработали по 74 160 рублей. В добыче полезных ископаемых курганцы получили по 68 783 рубля.