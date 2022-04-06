Свердловские буддисты возведут новый храм вместо снесенного

Свердловским буддистам пришлось переехать с горы Качканар к ее подножию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Буддисты из общины «Шедруб Линг» планируют возвести новый храм в поселке Косья (Нижняя Тура, Свердловская область). Об этом представители общины рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на все препятствия, община разрушенного буддийского монастыря „Шедруб Линг“ продолжает жизнь, практику, работу и строительство в пос. Косья Свердловской области у подножия горы Качканар. Мы планируем возведение большого храмового зала со ступой, гостевого дома, парка и так далее», — сообщают буддисты.

Уточняется, что в их планах также отреставрировать оставшуюся на месте сноса статую Будды. По словам буддистов, представители ЕВРАЗа обещали открыть доступ на место сноса после завершения демонтажных работ.

Постройки буддистского монастыря «Шедруб Линг» на горе Качканар начали сносить в середине марта. Единственное, что осталось от монастыря — статуя Будды. Мэр Качканара пообещал пускать туристов и верующих к священным ступам, по его словам, ЕВРАЗ готов создать для посетителей всю необходимую инфраструктуру. Накануне сноса представители ЕВРАЗа взломали двери монастыря и отключили видеонаблюдение.