В Кургане впервые за несколько лет снизились цены на квартиры

08 апреля 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Больше всего, по данным аналитиков, в городе подешевели трехкомнатные квартиры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане впервые с середины 2018 года снизились цены на вторичное жилье. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость». «На вторичном рынке жилья Кургана во всех анализируемых сегментах изменение цен было незначительным. Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи курганских квартир в последнем месяце первого квартала текущего года, впервые с июля 2018 года, продемонстрировала небольшую отрицательную динамику (-0,6%) и составляет 39,4 тыс. рублей за кв. м», — указано в сообщении. Представители агентства отметили, что стоимость жилья снизилась во всех районах города. Больше всего подешевели квартиры в районах Рябково, Энергетики, Западный, Северный, а также в районе Кургансельмаша и Некрасова — на 1,4%. Меньше всего жилье подешевело в Заозерном районе — на 0,2%. Аналитики агентства добавили, что трехкомнатные квартиры, по сравнению с февралем 2022 года, в марте подешевели на 1,4%. Стоимость квадратного метра в квартирах других планировок изменилась меньше, но тоже стала ниже. Ранее представители рынка недвижимости предположили, что стоимость вторичного жилья в Кургане будет расти. В начале марта представитель союза риэлторов «Полезные люди» Елена Безгодова связывала возможный рост цен с неосторожными действиями продавцов и покупателей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане впервые с середины 2018 года снизились цены на вторичное жилье. Данная информация размещена на сайте компании «БК Недвижимость». «На вторичном рынке жилья Кургана во всех анализируемых сегментах изменение цен было незначительным. Средняя цена реально совершенных сделок купли-продажи курганских квартир в последнем месяце первого квартала текущего года, впервые с июля 2018 года, продемонстрировала небольшую отрицательную динамику (-0,6%) и составляет 39,4 тыс. рублей за кв. м», — указано в сообщении. Представители агентства отметили, что стоимость жилья снизилась во всех районах города. Больше всего подешевели квартиры в районах Рябково, Энергетики, Западный, Северный, а также в районе Кургансельмаша и Некрасова — на 1,4%. Меньше всего жилье подешевело в Заозерном районе — на 0,2%. Аналитики агентства добавили, что трехкомнатные квартиры, по сравнению с февралем 2022 года, в марте подешевели на 1,4%. Стоимость квадратного метра в квартирах других планировок изменилась меньше, но тоже стала ниже. Ранее представители рынка недвижимости предположили, что стоимость вторичного жилья в Кургане будет расти. В начале марта представитель союза риэлторов «Полезные люди» Елена Безгодова связывала возможный рост цен с неосторожными действиями продавцов и покупателей.