Инспекция УрФО оценила готовность ХМАО к сезону лесных пожаров

В 2022 году увеличат штат лесных пожарных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава департамент лесного хозяйства УрФО Олег Сандаков заверил, что по итогам проверок ХМАО официально готов к пожароопасному сезону. Округ в числе 5 регионов, которые прошли проверку. Об этом рассказал сам Сандаков на пресс-конференции по готовности УрФО к пожароопасному сезону.

«По результатам проверок Курганская, Тюменская и Челябинская области, Югра и Ямал признаны готовыми к пожароопасному периоду. Это 5 из 6 регионов УрФО», — отметил Сандаков.

В этом году в округе увеличат штат лесных пожарных — на 102 человека. Сезон в Югре официально начнется 22 апреля.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за три месяца выгорело леса, площадью с Нефтеюганск. Было зарегистрировано 239 природных пожаров на общей площади 13 тысяч 193 гектара.