06 апреля 2022
05 апреля 2022

Инспекция УрФО оценила готовность ХМАО к сезону лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В 2022 году увеличат штат лесных пожарных Фото:

Глава департамент лесного хозяйства УрФО Олег Сандаков заверил, что по итогам проверок ХМАО официально готов к пожароопасному сезону. Округ в числе 5 регионов, которые прошли проверку. Об этом рассказал сам Сандаков на пресс-конференции по готовности УрФО к пожароопасному сезону.

«По результатам проверок Курганская, Тюменская и Челябинская области, Югра и Ямал признаны готовыми к пожароопасному периоду. Это 5 из 6 регионов УрФО», — отметил Сандаков.

В этом году в округе увеличат штат лесных пожарных — на 102 человека. Сезон в Югре официально начнется 22 апреля.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за три месяца выгорело леса, площадью с Нефтеюганск. Было зарегистрировано 239 природных пожаров на общей площади 13 тысяч 193 гектара.

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Глава департамент лесного хозяйства УрФО Олег Сандаков заверил, что по итогам проверок ХМАО официально готов к пожароопасному сезону. Округ в числе 5 регионов, которые прошли проверку. Об этом рассказал сам Сандаков на пресс-конференции по готовности УрФО к пожароопасному сезону. «По результатам проверок Курганская, Тюменская и Челябинская области, Югра и Ямал признаны готовыми к пожароопасному периоду. Это 5 из 6 регионов УрФО», — отметил Сандаков. В этом году в округе увеличат штат лесных пожарных — на 102 человека. Сезон в Югре официально начнется 22 апреля. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за три месяца выгорело леса, площадью с Нефтеюганск. Было зарегистрировано 239 природных пожаров на общей площади 13 тысяч 193 гектара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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