«Яндекс» решил взвинтить цены на такси в Екатеринбурге

Стоимость поездки в такси станет для свердловчан дороже на 6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поездки на такси в Екатеринбурге станут дороже. «Яндекс» предупредил своих сотрудников о том, что тарифы изменятся уже с 8 апреля. Об этом URA.RU рассказал водитель «Яндекс.Такси» Эдуард.

«Сегодня утром зашел в приложение, чтобы встать на линию, и увидел сообщение о том, что в Екатеринбурге поднимают стоимость за проезд в такси. В среднем цена вырастет на 6%», — отметил мужчина.

Повышение стоимости коснется всех тарифов. «Так, например, минимальная стоимость поездки по тарифу „Эконом“ будет стоить 85 рублей (в стоимость включены расстояние в 2,5 км и время в 7,5 минут) вместо 79 рублей (за 7 минут поездки на 2,5 км)», — поделился водитель.

Он также отметил, что подорожает и платное ожидание. «Придется платить вплоть до шести рублей за минуту. Сейчас — не более четырех рублей. При этом четкого процента, на который подорожают поездки, нет. Все будет зависеть от загруженности водителей и тарифа», — резюмировал горожанин.

Ранее URA.RU писало, что «Яндекс.Такси» и «Яндекс. Доставка» вместе с партнерами меняют тарифы на территории Екатеринбурга. Корректировки помогут улучшить экономику поездок и заказов, компенсировать растущие цены на автомобили, запчасти и расходные материалы, а также избавить партнеров от простоев без заказов.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.